Akhisarspor fırsat tepti

AKHİSAR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de Göztepe galibiyetinin ardından evinde son sıradaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'la 1-1 berabere kalan Akhisarspor, 5 hafta sonra ilk kez düşme hattından kurtulma fırsatını tepti.

Kritik maçta 2 puan kaybeden yeşil-siyahlılarda özellikle girdiği birçok pozisyonu gole çeviremeyen Seleznyov\'un performansı tribünlerden tepki çekti. Ukraynalı yıldız maçın son anlarında kale arkası tribündeki taraftarlarla gerginlik yaşadı. Ligde 11 hafta sonunda 9 puanda kalan Akhisarspor\'da teknik direktör Cihat Arslan, golcülerin formda olmamasından yakındı.

Arslan, \"Birkaç oyuncunun performansının düşük olmasına rağmen kazanabilecek pozisyonlarımız vardı. Galibiyet golünü atabilirdik. Golcülerimiz formda değildi\" dedi. Seleznyov\'un taraftarla diyaloğunu doğru bulmadığını belirten Cihat Arslan, eleştiriye açık olmaları gerektiğini belirtti. Sezon başında yapılan kadro planlamasından da yakınan tecrübeli teknik adam, \"Bence bir teknik direktörün yapabileceği en iyi iş sezon başı planlama. Mustafa\'nın da sakatlanmasıyla elimizde sadece 1 tane stoper var. Hem lig hem UEFA oynuyoruz ama elimizde yalnız 1 tane golcü var\" diye konuştu.

DEFANS ÇÖKTÜ

Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu\'nda perşembe günü İspanyol devi Sevilla\'yı konuk edeceği maç öncesi defansta büyük sıkıntı yaşıyor. Bu sezon sakatlıklardan yana başı dertte olan yeşil-siyahlı ekipte defansta Dany\'nin sakatlığından sonra haftalardır kırık burunla maske takarak oynayan Mustafa Yumlu da Erzurum maçında tendonundan sakatlandı.

Durumu ciddi görünen Mustafa\'nın sahalardan ne kadar uzak kalacağı çekilecek MR\'ın ardından belli olacak. Akhisarspor\'un elinde Sevilla maçı öncesi stoper olarak yalnız Caner kaldı. Grupta puansız son sırada bulunan yeşil-siyahlılar, Sevilla\'yla 25 Ekim\'de deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 6-0 kaybetmişti.