Akhisarspor en zorlu deplasmanda

AKHİSAR, (DHA) -

SPOR Toto Süper Lig\'de düşme hattında son sırada bulunan Akhisarspor, ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi\'nde J Grubu\'ndaki 3. sınavda yarın Avrupa devi Sevilla\'ya konuk olacak. İspanya\'da Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı\'nda saat 22.00\'de başlayacak maçı İskoç Kevin Clancy yönetecek. Zorlu deplasmana 7 eksikle giden Akigo\'da cezalı Mustafa Yumlu, sakatlığı bulunan Bilal Kısa, Serginho, Vrsajevic, hasta olan Elvis Manu ile UEFA kadrosunda yer almayan Larsson ile Bokila görev yapamayacak. Akhisar, Avrupa Ligi\'nde çıktığı ilk 2 maçta puan alamadı.

İlk maçta Rus ekibi Krasnodar\'a evinde 1-0 mağlup olan yeşil-siyahlı ekip, ardından Belçika\'da Standard Liege\'e 2-1 yenildi. İspanya Ligi\'nde Barcelona\'ya deplasmanda 4-2 yenilerek koltuktan indiği son haftaya kadar lider durumda bulunan Sevilla, UEFA Kupası\'nı 3\'ü 2014, 2015 ve 2016 yıllarında üst üste olmak üzere 5 kez kazanmayı başardı. Kadrosunda Banega, Nolito, Jesus Navas, Andre Silva, Aleix Vidal, Mercado, Ben Yedder ve eski Fenerbahçeli Kjaer gibi birçok ünlü futbolcu bulunan Sevilla, grupta daha önce evinde Standard Liege\'i 5-1 yenip deplasmanda Krasnodar\'a 1-0 mağlup oldu.