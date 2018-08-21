Akhisarspor bu kez kötü başladı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF Süper Kupa\'da Galatasaray\'ı seri penaltı atışları sonucunda yenerek büyük bir başarıya imza atan Akhisarspor, Süper Lig\'e istediği gibi başlayamadı. Ligde 7\'nci sezonunu geçiren yeşil-siyahlılar ilk kez 2 haftayı 3 puan alamadan tamamladı. Açılış haftasında Vodafone Park\'ta Beşiktaş\'a 2-1\'lik skorla boyun eğen Akhisarspor, ikinci haftada ise evinde Çaykur Rizespor\'la yenişemedi. Süper Lig\'e 2012-2013 sezonunda adını yazdıran Ege temsilcisi ilk haftada deplasmanda Eskişehirspor\'u 1-0 yenip ertesi hafta Gençlerbirliği ile golsüz eşitliği bozamamıştı. 2013-2014\'te sezona bu kez Elazığspor galibiyetiyle başlayan Akhisarspor ikinci maçında Gençlerbirliği\'ne 3-0 kaybetti.

Akhisarspor, 2014-2015\'e de mutlu girdi. Deplasmanda Balıkesirspor\'u 2-1 deviren Akigolar, ikinci haftada ise Sivasspor\'la 2-2 berabere kaldı. Yeşil-siyahlılar 2015-2016 sezonun açılışında Konyaspor\'la 1-1 berabere kalsa da ikinci hafta Mersin İdman Yurdu\'nu 2-0 yenmeyi başarmıştı. Bu defa Kayserispor\'u dış sahada 2-0 mağlup ederek 2016-2017 sezonuna start veren Akhisarspor evinde Galatasaray karşısında tutunamadı ve sahayı 3-1 yenik terk etti. Akhisarspor geçen sezona da hızlı giriş yapmayı başardı. İlk hafta Sivasspor\'u tek golle geçen Akhisar, ikinci hafta Antalyaspor\'la 2-2 berabere kaldı. Ancak Akhisarspor bu sene lige iyi başlama geleneğini bozdu ve ilk 2 karşılaşmada sadece 1 puan alalabildi.

2018-2019

Beşiktaş-Akhisarspor :2-1

Akhisarspor-Ç.Rizespor :1-1

2017-2018

Akhisarspor-Sivasspor :1-0

Antalyaspor-Akhisarspor :2-2

2016-2017

Kayserispor-Akhisarspor :0-2

Akhisarspor-Galatasaray :1-3

2015-2016

Konyaspor-Akhisarspor :1-1

Akhisarspor-Mersin İY :2-0

2014-2015

Balıkesirspor-Akhisarspor :1-2

Akhisarspor-Sivasspor :2-2

2013-2014

Akhisarspor-Elazığspor : 3-1

Gençlerbirliği-Akhisarspor : 3-0

2012-2013

Eskişehirspor-Akhisarspor :0-1

Akhisarspor-Gençlerbirliği :0-0

