Akhisarspor-Beşiktaş maçında kural hatası!

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı heyecanı bugün oynanan Akhisarspor-Beşiktaş maçıyla başlarken, yeşil-siyahlı ekibin 21 kişilik maç kadrosunda 13 yabancı futbolcu bulunduğu fark edildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) talimatnamesine göre, takımların 21 kişilik kadrosunda en fazla 12 yabancı futbolcu bulundurulabilir.

Akhisarspor'un 21 kişilik kadrosunda yabancı statüsünde olan oyunculardan Vrsajevic, Lopes, Sissoko, Serginho, Regattin, Josue, Manu, Bokila, Lukac, Rotman, Barbosa, Larsson ve Cikalleshi bulunuyordu.

Akhisarspor Kulübü Başkan Hüseyin Eryüksel, maç sonunda yaptığı açıklamada, kaleci Lukac’ı maç oynandığı sırada tribüne gönderdiklerini açıkladı.

Eryüksel, "Maalesef böyle bir şey oldu. Beşiktaş itiraz ederse skor 3-0 onların lehine hükmen sonuçlanacak. İtiraz etmezlerse maç nasıl bittiyse öyle tescil edilecek" dedi.