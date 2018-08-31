Akhisarspor Başkanı Eryüksel'den UEFA yorumu

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TARİHİNDE ilk kez katılacağı UEFA Avrupa Ligi\'nde J Grubu\'nda İspanya\'dan Sevilla, Rusya\'dan Krasnodar ve Belçika\'dan Standard Liege\'le eşleşen Akhisarspor\'da Başkan Hüseyin Eryüksel, iyi kura çektiklerini söyledi.

Monaco\'daki kura çekiminde kulübünü temsil eden Eryüksel, \"Grubumuzda Sevilla gibi bir dünya devinin olması işimizi zorlaştırıyor. Ancak biz de iyi bir takımız, iyi bir teknik direktörümüz var. En iyi şekilde mücadele edip ülkemizi temsil edeceğiz. Bizim için de bir ilk olacak ama başarılı skorlar alacağımaza inanıyorum. En azından ulaşımı bizim için daha kolay olan deplasmanlar çektik. İlk etapta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alırsak gruptan çıkabileceğimize inanıyorum\" diye konuştu.