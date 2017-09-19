Akhisarspor Başkanı Eryüksel'den 14 yabancı sorununa kademeli azaltma önerisi

\"Zararın neresinden dönersek kardır\"

\"Bence A Milli Takım\'da da yabancı oynatabilelim\"

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA) FOTOĞRAFLI

TELESET Mobilya Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, Süper Lig\'de 14 yabancı oyuncuya izin veren sistemin denendiğini ancak başarılı olmadığını söylerken, bu sayıyı kademeli olarak azaltarak kulüpleri ve futbolcuları mağdur etmeden sorunun çözülebileceğini dile getirdi. \"Zararın neresinden dönersek kardır\" diyen Eryüksel, A Milli Takım\'a yabancı oyuncu alınmasının da yolunun açılması gerektiğini savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, katıldığı bir televizyon programında Süper Lig\'deki yabancı futbolcu sayısının azaltılması gerektiğini açıklamasının ardından konu, futbol paydaşları arasında tartışmaya açılırken, Teleset Mobilya Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, 5+3 kuralının uygulandığı bir önceki sisteme dönülmesi gerektiğini dile getirdi. Eryüksel, \"Türkiye dünya üçüncüsü olduğu zaman yabancı kontenjanı 5+2 idi. Biz 14 yabancılı sistem ilk çıktığında buna karşı olduğumuzu dillendirmiştik. Ancak bugüne kadar deneme yanılma yöntemiyle yol alındı. Bence bunun da denemesi gerekiyordu. Denendi ve olmadı. Zararın neresinden dönülürse kardır. 14 yabancı gerçekten çok fazla. Ben bir önceki sisteme dönülmesi taraftarıyım. Ancak kulüpler pek çok oyuncu ile 4 yıllık sözleşme yaptı. Bu da 4 sene mevcut kuralla gidilecek anlamına gelir. Bu durumda kulüplerin portföyüne bakılır ve sayı kademeli olarak yani her sene 1 ya da 2 azaltılarak alt seviyelere çekilebilir\" dedi.

Kendi ülkelerinde milli olmamış futbolculara A Milli Takım\'ın kapısının açılması gerektiğinin altını da çizen Hüseyin Eryüksel, \"Oumar Niasse bizde oynarken, bu öneriyi getirmiştik. Pek çok spor dalında bu uygulama varken futbolda neden olmasın? Bu örnek Almanya başta olmak üzere pek çok ülkede mevcuttur. Bunun dışında basketbolda Avrupa şampiyonu olan Slovenya\'da 5 numara oyuncu ABD\'liydi. Bence A Milli Takım\'da da yabancı oynatabilelim\" şeklinde konuştu.