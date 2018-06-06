Akhisarspor, Avusturya yolcusu

AKHİSAR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de yıllık ücretine yüzde 10 zam teklif ettiği teknik direktör Okan Buruk\'la henüz yeniden anlaşamayan Akhisarspor\'un kamp programı netleşmeye başladı.

Sezonu 1 Temmuz\'da Yılmaz Atabarut Tesisleri\'nde açacak Akhisasrspor, Erzurum ve Avusturya\'da çift aşamalı kamp yapmayı planlıyor. 10 Ağustos\'taki sezon başlangıcından önce son Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak lig şampiyonu Galatasaray\'la Süper Kupa finaline çıkacak yeşil-siyahlılar, Avusturya\'dan dönüşünü bu maçın tarihine göre belirleyecek. Akhisarspor\'un tarihinde ilk kez katılacağı UEFA Avrupa Ligi\'ndeki rakipleri ise 31 Ağustos\'ta Monako\'da çekilecek kurayla belli olacak. İç transferde Barbosa\'yla 2 yıllık sözleşme yenileyen Akhisarspor, Serginho, Muğdat ve Soner\'i ise henüz ikna edemedi. Yeşil-siyahlılar Onur ve Aykut\'la da masaya oturulacak.

