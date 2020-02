Akhisarspor Antrenörü Cem Kavçak: "Kazanacağımıza inanıyoruz"

Bilal Kısa: \"Uzun zamandır bunu bekliyoruz\"

UEFA Avrupa Ligi J Grubu\'ndaki ilk maçta yarın Rus temsilcisi Krasnodar\'ı ağırlayacak Akhisarspor\'da antrenör Cem Kavçak ve takım kaptanı Bilal Kısa, kazanacaklarına inandıklarını söyledi.

Teknik direktör Saffet Susic\'le yolların ligdeki kötü gidiş nedeniyle ayrılması sonrası takımı tarihindeki ilk Avrupa maçına çıkaracak olan Kavçak, Akhisar Stadyumu\'nda Bilal Kısa\'yla birlikte basın toplantısına katıldı. Cem Kavçak, Krasnodar maçı öncesi, \"Biz rakibimizin eksi ve artılarını tarttık. Hangi yönde ne eksikleri var hepsini izledik, biliyoruz. İnşallah yarın gelen taraftarımıza zevkli ve güzel bir maç izletiriz. Kazanacağımıza inanıyoruz\" diye konuştu.

Kavçak, \"Hafta başı bilindiği üzere hocamızla yollarımız ayrıldı. Kendisine bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyorum. Kulübümüz adına bugün çok tarihi bir gün. Böyle tarihi bir günde şans bana nasip oldu. Bu şansı bana tanıdıkları için yönetimimize teşekkür ediyorum. Bir Akhisarlı olarak böyle bir maça çıkmak için benim için gurur verici. Rakibimiz Krasnodar, 6 yıldır çıkış içerisindeler. İyi bir takımla oynayacağız yarın. Biz rakibimizin eksi ve artılarını tarttık. Hangi yönde ne eksikleri var hepsini izledik, biliyoruz. İnşallah yarın gelen taraftarımıza zevkli ve güzel bir maç izletiriz. İnşallah yarın kazanan biz oluruz. Kazanacağımıza inanıyoruz. Maçtan sonra tekrar görüşürüz\" dedi.

Bir Rus gazetecinin Krasnodar maçında Akhisarspor\'un nasıl bir sürpriz yapacağı yönündeki sorusuna yanıt veren Kavçak, \"Krasnodar iyi bir takım, çıkışta olan bir takım. Ancak sürprizden ziyade, biz de 6 senedir Süper Lig\'de oynayan bir takımız. Her türlü skoru alabiliriz. Buna sürpriz diyemeyiz. 3 sonuçlu bir oyun\" ifadelerini kullandı. Oyun stratejileri hakkındaki soruya da cevap veren genç çalıştırıcı, \"Ben 6 senedir bu kulüpteyim. Roberto Carlos ile başlamıştık. Oyuncularla aramızdaki ilişki hoca-futbolcu olarak değil daha çok bir arkadaş gibidir. Yarın da bu sinerji sahaya yansıyacaktır. Elimizdeki oyuncu listesi belli. Ben her takıma ayrı taktikle yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Krasnodar maçı da bizim için ayrı bir maç olacak. Taraftarımız yarın bizi desteklesin, böyle tarihi anlar her zaman nasip olmaz\" diye konuştu.

BİLAL KISA: \"UZUN ZAMANDIR BUNU BEKLİYORUZ\"

AKHİSARSPOR\'da Bilal Kısa, kendileri adına tarihi bir maça çıktıklarını belirtti. Bilal Kısa, \"Tarihimizde ilk defa UEFA Kupası\'na katıldık. Akhisar şehri ve oyuncular için çok önemli. Biz de bunun bilincindeyiz. Yarın inşallah en iyi şekilde mücadele edip, iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Lige çok iyi başlangıç yapmadık. Ama bu maçı ayrı tutmamız gerekiyor. Uzun zamandır bu maçı bekliyorduk. Ligi bir kenara koyup yarınki maça konsantre olduk. Taraftarımızı da yarın stada bekliyoruz. Onların da desteğiyle iyi bir maç çıkarmak istiyoruz. Bu seviyelerde oynamak zordur. Çok tecrübeli arkadaşlarımız var. Yarın iyi mücadele, iyi bir oyunla, ligde aldığımız kötü sonuçları da telafi ederek 3 puanla buradan ayrılmak istiyoruz\" şeklinde konuştu.

\'Böyle maçlar ligdeki maçları telafi eder mi\' sorusuna cevap veren tecrübeli orta saha, \"Tabi yardımcı olacaktır. Özgüvenimizin yerine gelebilmesi için ihtiyacımız olan 3 puan. Bu maç bir başlangıç olabilir. Bu maç ilerleyen haftalara daha umutlu bakmamızı sağlar. Daha önce Avrupa Ligi\'nde Galatasaray ile birlikte oynamıştım. Bu bir tecrübedir. Takımımızda tecrübeli çok arkadaşımız var. Hep birlikte bunu sahaya yansıtırsak iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum\" diye konuştu. Bilal, son olarak gruptaki tüm takımların birbirini yenebilecek güçte olduğunu ve kendilerinin de bu gruptan çıkabileceğini sözlerine ekledi.

