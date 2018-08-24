Akhisarspor ağır yaralı

AKHİSAR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de sezonun ilk 2 maçını 1 puanla geçerek en kötü başlangıcını yapan Akhisarspor, lig başlar başlamaz önemli oyuncularını uzun süreliğine kaybetmenin şokunu da yaşadı.

İç sahadaki son Çaykur Rizespor maçında ayak bileğinden sakatlanarak oyun dışı kalan sağ bek Miguel Lopes\'in 4 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı öğrenilirken Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'nun (PFDK) aynı maçta rakibine tükürdüğü için direkt kırmızı kart gören golcü Yevhen Seleznyov\'a 4 maç ceza vermesi teknik direktör Saafet Susic\'in elini kolunu bağladı.

Geçen sezon devre arasında transfer olduğu Akhisarspor\'un tüm skor yükünü çekip takımıyla kısa sürede 2 kupa birden kaldıran Ukraynalı yıldız, ligde Başakşehir, Sivasspor, Ankaragücü ve Galatasaray\'la oynanacak kritik maçlarda forma giyemeyecek. Yönetim Seleznyov\'un cezasıyla ilgili Tahkim Kurulu\'na itiraz ederek indirim talep edecek.

Ukraynalı golcünün yokluğunda Saffet Susic\'in elinde hücum hattında görev yapabilecek Elvis Manu kaldı. Susic, kamp döneminden bu yana özel olarak ilgilendiği Hollandalı futbolcudan bu periyotta patlama bekliyor.