Akhisarspor - Standard Liege: 0-0

Barış GEZİCİ / AKHİSAR (DHA)

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Adam Farkas (xx), Balazs Buzas (xx), Balazs Szert (xx)

AKHİSARSPOR: Lukac (xx) - Vrsajevic (xx), Caner (xxx), Sissoko (xxx), Kadir (xx), Serginho (xx) (Dk. 17 Eray xx), Aykut (xxx), Josue (xx), Regattin (xx) (Dk. 71 Onur xx), Barbosa (xx) (Dk. 90+2 Bilal), Manu (xxx)

STANDARD LIEGE: Ochoa (xxx) - Fai (xx), Luyindama (x), Vanheusden (xx), Kosanovic (xx), Marin (x), Uche Agbo (x) (Dk. 60 Mpoku xx), Carcela (xxx), Bastien (x) (Dk. 83 Oulare), Orlando Sa (x) (Dk. 83 Emond), Lestienne (xx)

SARI KARTLAR: Serginho, Lukac, Onur (Akhisarspor) - Carcela, Vanheusden, Mpoku (Maç bitimi) (Standard Liege)

UEFA Avrupa Ligi J Grubu\'ndaki son hafta maçında Akhisarspor, evinde Standard Liege ile berabere kaldı: 0-0. Avrupa\'da tarihindeki ilk puanını hanesine yazdıran Akigo, bu skorla grubunu 1 puanla son sırada tamamladı. Türkiye\'ye 2\'nci tur iddiasıyla gelen Belçika temsilcisi Standard Liege de grubu 10 puanla 3\'üncü sırada bitirip Avrupa\'ya veda etti. Grupta 12\'şer puana sahip Sevilla ve Krasnodar, üst tura adlarını yazdırdı. Spor Toto Akhisar Stadı\'ndaki karşılaşma yağmur altında oynandı. Sakatların çokluğu ve cezalardan yana sıkıntılı olan, Bokila ile Larsson\'u sezon başında UEFA listesine almayan Akhisar, son maça 2\'si yedek kaleci 17 kişiyle çıkabildi.

9\'uncu dakikada Akhisarspor gole yaklaştı. Sağ kanattan hareketlenen Regattin\'in pasında ceza sahasında Serginho\'nun gelişine şutu üstten auta çıktı.

20\'nci dakikada Standard Liege atağında ceza alanı sol çaprazından Carcela\'nın şutunda kaleci Lukac gole izin vermedi.

31\'inci dakikada Akhisarlı Manu, rakip ceza sahasında Luyindama\'yla girdiği mücadelede yerde kaldı. Akhisarspor penaltı beklerken hakem oyunu devam ettirdi.

33\'üncü dakikada yeşil siyahlılar mutlak golden oldu. Manu sağdan sıfıra inip kale önüne kesti, altıpas içinde Barbosa, bomboş kale yerine topu üstten auta yolladı.

İlk yarı golsüz bitti.

69\'uncu dakikada sağ çaprazdan Mpoku\'nun ortasında kale önünde Orlando Sa\'nın müsait pozisyonda şutu auta çıktı.

71\'inci dakikada Akhisar ceza sahası önünde yaşanan karambolde topu son olarak önünde bulan Fai\'nin vuruşu yandan auta gitti.

78\'inci dakikada Josue, yaklaşık 30 metre mesafeden kaleyi yokladı, üstten auta çıktı.

81\'inci dakikada ceza alanı dışı sol çaprazından Barbosa\'nın sert şutunu kaleci Ochoa kornere yumrukladı.

Maç 0-0 sonuçlandı.

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