Akhisarspor - Sevilla maçının ardından

Pablo Machin: \"Galibiyeti hak ettik ama Akhisarspor çok iyi oynadı\"

Cihat Arslan: \"Tarihi bir akşam olabilirdi\"

Ergin KARATAŞ - Barış GEZİCİ / AKHİSAR (DHA) - Sevilla Teknik Direktörü Pablo Machin, son anlarda attıkları penaltı golüyle 3-2 kazandıkları maçta galibiyeti hak ettiklerini ancak Akhisar\'ın da çok iyi oynadığını söyledi. Machin, \"İlk yarı harika başladık. Deplasmandaki oyunu mükemmel olarak nitelendirebilirim. Ancak ikinci yarı düşüşe geçtik. Bunu gören karşı takım pozisyonlar buldu, golü atıp umutlandı. Penaltının kaçması bizim açımızdan iyi oldu. Penaltıdan sonra eksik oynadık ama sonucu etkilemedi. Hak edilmiş bir skor olduğunu düşünüyorum ama Akhisarspor da çok iyi oynadı. Özellikle ikinci yarıdaki performansları çok iyiydi. Önümüzde grup maçları var, eleme maçları var, bu bizim için iyi bir deneyim oldu. Maçta futbolcularımın ayrı ayrı ellerinden geleni yaptıklarını düşünüyorum. Zaman zaman takım oyununda kopukluklar yaşadık ama böyle bir skor için oyuncularımı eleştirmeyi doğru bulmuyorum\" dedi.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu\'nda 2-0 geriye düşüp 2-2\'yi yakaladığı maçta Sevilla\'ya 3-2 yenilen Akhisarspor\'da teknik direktör Cihat Arslan, tarihi bir fırsatı kaçırdıklarını belirtti. Arslan, maç sonrası basın toplantısında, \"Güzel bir futbol akşamıydı. Maçı değerlendirdiğimizde ilk yarı Sevilla\'nın üstünlüğü vardı ve skor olarak da öndeydiler. Bizim bu platformda tedirginliklerimiz vardı. 1-0\'dan sonra oyunu dengeledik tam bu anlarda 2. golü yedik ve üzerine Caner\'in sakatlanması olumsuz oldu. Devre arası oyuncularla görüşmemizde pozitif futbola dönebilirsek şansımız olacağını söyledim. Manu\'nun bireysel becerisiyle iyi bir zamanda gol attık ve yine Manu\'nun becerisiyle penaltı kazandık. Penaltıyı kaçırmamıza bir şey demiyorum çünkü yine 2-2\'yi yakaladık. Top kendi ayağımızdaydı, tarihi bir akşam olabilirdi ama biz pozisyona girerken penaltı yaptırıp kendi hatamızla mağlup olduk. Sevilla\'yı tebrik ederken kendi oyuncularımı da yürekten kutluyorum. Bu inanç bu irade, sakatlarımız olsa da, sakatlarımıza Caner eklense de ilerisi için umutla bakmamızı sağladı. Sistem olarak da farklı oynadık. 3-1-4-2 gibi dizildik ve iyi oynadık. Stoperimiz olmasa da takım, farklı sistemlerle oynayabileceğini gösterdi. Bu da bir gelişmeydi. Avrupa\'nın çok büyük kulüplerinden Sevilla\'yla oynamak, onları ağırlamak da bize gurur verdi. Kendilerine hem ligde hem de devamlı kazandıkları Avrupa Ligi\'nde başarılar diliyorum\" diye konuştu.

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