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Spor

Akhisarspor - Krasnodar maçının ilk 11'leri belli oldu

AKHİSAR / DHA UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Akhisarspor, J Grubu'ndaki ilk maçında Krasnodar ile karşılaşacak

20 Eylül 2018 21:44

AKHİSAR / DHA

UEFA Avrupa Ligi\'ndeki temsilcimiz Akhisarspor, J Grubu\'ndaki ilk maçında Krasnodar ile karşılaşacak.
Spor Toto Akhisar Stadyumu\'nda oynanacak ve saat 19.55\'te başlayacak karşılaşmayı, Finlandiya Futbol Federasyonu\'ndan Ville Nevalainen yönetecek. Nevalainen\'in yardımcılıklarını Jan-Peter Aravirta ve Mika Lamppu yaparken, Petri Viljanen ve Dennis Antamo ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sami Nykänen olacak.
Akhisarspor ve Krasnodar\'ın ilk 11\'leri şöyle;
AKHİSARSPOR: Fatih, Vrsajevic, Mustafa, Caner Osmanpaşa, Kadir, Sissoko, Serginho, Güray Vural, Josue, Regattin, Seleznov
KRASNODAR: Kritsyuk, Martynovich, Spajic, Ramirez, Wanderson, Gazinski, Ari, Claesson, Mamaev, Kaboré, Stotski

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