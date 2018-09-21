Akhisarspor - Krasnodar: 0-1

Yeşil-siyahlı taraftarlar maç sonu futbolcuları alkışlarla soyunma odasına uğurladı



Ergin KARATAŞ / AKHİSAR, (DHA)

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Ville Nevalainen (xx), Jan-Peter Aravirta (xx), Mika Lamppu (xx) (Finlandiya)

AKHİSARSPOR: Fatih (x) - Vrsajevic (xx), Caner (xx), Mustafa Yumlu (x), Kadir (xx) (Dk. 81 Onur x), Serginho (xx), Sissoko (xx), Regattin (x) (Dk. 60 Elvis Manu x), Josue (x) (Dk. 60 Bilal xx), Güray (xxx), Seleznyov (x)

KRASNODAR: Kritsyuk (xxx) - Stotski (xx), Martynovich (xxx), Spajic (xx), Ramirez (xxx), Gazinski (xx), Kabore (xxx), Mamaev (xx) (Dk. 69 Pereyra xx), Wanderson (xxx) (Dk. 79 Cueva xx), Claesson (xxxx), Ari (xxx) (Dk. 84 Petrov)

GOL: Dk. 26 Claesson (Krasnodar)

SARI KARTLAR: Dk. 11 Seleznyov (Akhisarspor), Dk. 37 Kabore, Dk. 81 Martynovich (Krasnodar)

UEFA Avrupa Ligi\'nde tarihinde ilk kez mücadele eden Akhisarspor, J Grubu\'ndaki ilk maçta evinde Rus temsilcisi Krasnodar\'a yenilmekten kurtulamadı: 0-1.

Spor Toto Akhisar Stadı\'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip, 26. dakikada Claesson\'un golüyle 3 puana uzandı. Maçta Akhisarspor\'un 2 şutunda direkler gole izin vermedi. Yeşil-siyahlı taraftarlar maç sonu futbolcuları alkışlarla soyunma odasına uğurladı. Gruptaki diğer maçta Sevilla, evinde Standard Liege\'i 5-1 mağlup etti. İlk Avrupa sınavından puan çıkaramayan temsilcimiz, ikinci grup maçında 4 Ekim\'de Belçika deplasmanında Standard Liege\'e konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

7\'nci dakikada gelişen Akhisarspor atağında Kadir, yaklaşık 30 metre mesafeden kaleyi yokladı ve top üstten auta çıktı.

9\'uncu dakikada konuk ekip Grosnadar\'dan Gazinski\'nin derinlemesine pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ari\'nin karşı karşıya pozisyonda aşırtma şutu yandan az farkla auta gitti.

22\'nci dakikada gelişen hızlı hücumda Vrsajevic\'in sağ kanattan ortasını önüne indiren Seleznyov\'un ceza alanından şutu yan direkten döndü. Araya giren savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.

26\'ncı dakikada Akhisar defansının uzaklaştıramadığı atakta Kabore\'nin kısa pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Claesson, kaleci Fatih\'i avladı: 0-1.

42\'nci dakikada temsilcimizden sol kanattan çalımlarla içeri hareketlenen Güray\'ın ortasında Seleznyov\'un kafa şutu üstten auta çıktı.

İlk yarı Krasnodar\'ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

58\'inci dakikada hızlı gelişen Akhisar atağında Josue\'nin pasıyla sol çaprazdan hareketlenen Güray\'ın sert şutunda kaleci Kritsyuk topu kornere çeldi.

64\'üncü dakikada Krasnodar ceza sahasında oluşan karambolde topu ceza alanı dışında önünde bulan Vrsajevic\'in sert şutu üst direkte patladı.

67\'nci dakikada Elvis Manu ceza alanı dışından kaleyi yokladı ancak top üstten auta çıktı.

86\'ncı dakikada Güray\'ın pasıyla buluşan Bilal\'in şutunu kaleci Kritsyuk yumruklarıyla uzaklaştırdı.

Kalan dakikalarda gol olmayınca maç 1-0 Krasnodar\'ın üstünlüğüyle tamamlandı.