Akhisarspor - Göztepe: 1-0

Barış GEZİCİ / AKHİSAR (DHA)

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xx), İsmail Şencan (xx), Murat Ergin Gözütok (xx)

AKHİSARSPOR: Fatih (xxxx) - Lopes (xxx), Mustafa Yumlu (xxxx), Caner (xx), Güray (xx), Aykut (xxx), Sissoko (xx), Onur (xx) (Dk. 70 Regattin xx), Josue (xxxx) (Dk. 86 Dany), Barbosa (xxx), Seleznyov (x) (Dk. 79 Manu x)

GÖZTEPE: Beto (xx) - Gassama (x), Titi (xx), Reis (x), Berkan (xx), Alpaslan (x) (Dk. 62 Cikalleshi xx), Poko (x) (Dk. 83 Ngando), Yasin (xx), Borges (xx), Halil (x) (Dk. 83 Tayfur), Jerome (xx)

GOL: Dk. 3 Josue (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Barbosa, Lopes (Akhisarspor) - Gassama, Alpaslan, Poko, Berkan (Göztepe)

Spor Toto Süper Lig\'de üst üste 3 mağlubiyetle düşme hattında son sırada kalan Akhisarspor, Ege derbisinde Göztepe\'yi tek golle yenip çıkışa geçti: 1-0.

Spor Toto Akhisar Stadı\'nda oynanan maçın tek golünü 3\'üncü dakikada Josue attı. Ligde bu karşılaşmaya kadar tek galibiyet alabilen, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi\'nde Sevilla\'ya deplasmanda 6-0 yenilen Akhisarspor, bu skorla puanını 8\'e çıkardı. Yeşil siyahlı ekip düşme hattından sıyrılamasa da en alt basamaktan kurtuldu. Son 5 maçta 4 galibiyet alan, bu sezon Fenerbahçe\'den sonra geçen hafta Beşiktaş\'ı da 2-0 yenerek sükse yapan Göztepe ise bu yenilgiyle 15 puanda kaldı.

3\'üncü dakikada gelişen Akhisar atağında ceza sahasında Titi\'nin kafasından seken top Josue\'nin önünde kaldı. Josue sol ayağının dışıyla müthiş vurup kaleci Beto\'yu avladı: 1-0.

20\'nci dakikada Akhisar yine gole yaklaştı. Lopes\'in sağ kanattan ceza alanına doldurduğu topa Barbosa\'nın kafa şutu üstten dışarı gitti.

22\'nci dakikada gelişen Göztepe atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Jerome\'un şutu yan ağlarda kaldı.

38\'inci dakikada Sissoko\'yla gelişen Akhisar atağında Lopes\'in sağdan ortasına Onur\'un kafa şutu yandan auta çıktı.

51\'inci dakikada Göztepe tehlikesi geldi. Poko\'nun sağdan kale önüne çevirdiği topa Yasin\'in sert şutunu Fatih köşeden çıkardı.

69\'uncu dakikada Göztepe gole çok yaklaştı. Sol kanattan Berkan\'ın kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Cikalleshi\'nin kafa şutu yan direğe çarpıp auta çıktı.

83\'üncü dakikada Regattin\'in uzun pasıyla buluşan Barbosa\'nın ceza sahasına girmeden sert şutu yandan az farkla auta çıktı.

87\'nci dakikada Jerome\'un şutu kaleci Fatih\'te kaldı.

90+4\'üncü dakikada Manu, Barbosa\'nın pasını karşı karşıya pozisyonda dışarı attı.

Maçta başka gol olmadı.

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