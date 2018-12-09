Akhisarspor - Fenerbahçe maçından notlar

Onur ATIŞ / AKHİSAR (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 15\'inci haftasında düşme hattında yer alan Akhisarspor\'a konuk olan Fenerbahçe\'de Kasımpaşa müsabakasında sakatlanan Valbuena ile kupadaki Giresunspor karşılaşmasında oyuna devam edemeyen Frey forma giyemedi. Ayrıca Trabzonspor deplasmanında kolundan sakatlık geçiren Ayew, Akhisar\'da görev alamadı. Sarı lacivertlilerde cezaları süren Soldado ile Jailson 19 kişilik kafilede olmayan diğer isimlerdi. Teknik direktör Erwin Koeman, Valbuena\'nın yokluğunda Isla\'yı orta sahaya monte edip Şener\'i sağ bekte oynattı. Eljif Elmas ise kanatta görevlendirildi. Fenerbahçe\'nin genç futbolcuları Mahsun ve Batuhan dar rotasyonlu kadroda kendilerine yer buldu.

Fenerbahçe\'nin tecrübeli sol beki Hasan Ali Kaldırım bugün 30\'uncu yaş gününü kutladı. Hem takım arkadaşları hem de Akhisarsporlu futbolcular Hasan Ali\'yi maç öncesi tebrik etti. Fenerbahçeli taraftarlar da ısınma sırasında Hasan Ali\'yi tribünlere çağırdı.

Geçen sezon hem Süper Lig\'de hem de Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor\'a 3 kez kaybeden Fenerbahçe, ilk kez Spor Toto Akhisar Stadı\'nda sahaya çıktı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da kritik maçta takımı yalnız bırakmadı. Ali Koç\'un Londra\'dan direkt Akhisar\'a geldiği öğrenildi. Koç, kalabalık bir yönetici topluluğu ile karşılaşmayı izledi.

Akhisarspor ve Fenerbahçeli taraftarlar hava soğuk olmasına rağmen mücadeleye ilgi gösterdi. Maçı yaklaşık 9 bin futbolsever izledi. Karşılaşmadan önce Fenerbahçe tribünlerinin kendi aralarında kavga ettiği öğrenildi. İki grubun kavgasında bir Fenerbahçeli futbolseverin yaralandığı ifade edildi. Taraftarın ambulansla hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken, yaralının ciddi bir sorunu olmadığı bildirildi.

Ev sahibi Akhisarspor\'da ise süresiz kadro dışı bırakılan golcü Seleznyov\'un yanı sıra sakatlıkları devam eden Bilal, Mustafa ve Dany, Fenerbahçe\'ye karşı forma giyemedi. Krasnodar karşılaşmasında sakatlanan takımın golcülerinden Manu ise tam iyileşmediği için maça yedek kulübesinde başladı. Teknik direktör Cihat Arslan ileri uçta son haftaların formda ise Bokila\'ya şans tanıdı.

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