Akhisarspor - Fenerbahçe: 3-2

Ferit ASLAN - Mehmet TÜRK - Burak EMEK / DİYARBAKIR,(DHA)

STAT: Yeni Diyarbakır

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR : Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Abdoul Sissoko, Aykut Çeviker (Dk. 80 Kadir Keleş), Onur Ayık (Dk. 51 Dany Nounkeu), Soner Aydoğdu, Helder Barbosa, Muğdat Çelik (Dk. 90 Orhan Taşdelen).

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Roman Neustadter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper Potuk (Dk. 46 Fernandao), Giuliano, Aatif Chahechouhe (Dk. 86 Vincent Janssen), Roberto Soldado (Dk. 67 Valbuena)

GOLLER: Dk. 32 Miguel Lopes, Dk. 70 Sissoko, Dk. 81 Barbosa, (Teleset Mobilya Akhisarspor) - Dk. 56 Fernandao, Dk. 86 Josef (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Soner (Akhisarspor) - Janssen (Fenerbahçe)

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe\'yi 3-2 mağlup eden Teleset Mobilya Akhisarspor, kupanın sahibi oldu.

7\'nci dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Şener\'in içeri çevirdiği topta Akhisar defansı topu uzaklaştırdı.

12\'nci dakikada kullanılan serbest vuruş sonrasında kaleci ile karşı karşıya kalan Josef\'in vuruşunda kaleci Fatih topu çelmeyi başardı.

19\'uncu dakikada sağ kanattan Şener\'in yaptığı ortada ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Josef\'in şutu auta gitti.

22\'nci dakikada orta sahadan kaptığı topla Akhisarspor ceza sahasına giren Soldado\'nun vuruşunda Fatih gole izin vermedi.

26\'ncı dakikada Barbosa\'nın kullandığı serbest vuruşta Mustafa Yumlu\'nun kafa vuruşunu kaleci Volkan son anda çıkardı.

32\'nci dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor öne geçti. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Skrtel\'den seken topta Lopes\'in vuruşu ağlara gitti: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Teleset Mobilya Akhisarspor\'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

50\'nci dakikada soldan yapılan ortaya Şener çok sert vurdu. Top direğin altından auta çıktı.

56\'ncı dakikada Şener\'in ortasında Fernandao\'nun kafa vuruşu ağlara gitti, Fenerbahçe beraberliği sağladı: 1-1.

62\'nci dakikada soldan Fenerbahçe ceza alanına giren Barbosa, Miguel Lopes\'e pasını attı, bu futbolcunun sert şutu yan direkten auta çıktı.

70\'inci dakikada Muğdat\'ın ceza alanına ortasında Sissoko yaptığı kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi: 2-1.

75\'inci dakikada sol köşe vuruşu noktasına yakın bölgede kazanılan serbest vuruşu Valbuena kullandı, Fernandao\'nun kafa vuruşu auta çıktı.

79\'uncu dakikada sol köşe çizgisine inen Hasan Ali\'nin ortasında Fernandao\'nun kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

81\'inci dakikada sağdan ceza alanına yapılan ortada Barbosa yaptığı vuruş ile topu Volkan\'ın uzanamayacağı bir yere göndererek farkı 2\'ye çıkardı: 3-1.

86\'ncı dakikada soldan sıfıra inen Hasan Ali\'nin ortasında Josef ceza alanında kafa ile topu kalecinin uzanamayacağı köşeye gönderdi: 3-2.

Karşılaşma Akhisarspor\'un 3-2\'lik galibiyetiyle sonuçlandı ve Ege ekibi şampiyon oldu.

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