Akhisarspor - Fenerbahçe: 3-0

Onur ATIŞ / AKHİSAR (MANİSA) (DHA)

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Bülent Yıldırım (xx), Asım Yusuf Öz (xx), Mehmet Kısal (xx)

AKHİSARSPOR: Fatih (xxx) - Vrsajevic (xxx), Caner (xx), Sissoko (xxx), Güray (xx), Serginho (xxx), Onur (xx) (Dk. 70 Regattin xx), Lopes (xxx), Barbosa (xxx) (Dk. 87 Kadir), Josue (xxx), Bokila (xxx) (Dk. 69 Manu x)

FENERBAHÇE: Harun (x) - Şener (x) (Dk. 57 Benzia x), Skrtel (x), Neustadter (x), Hasan Ali (xx), Mehmet Topal (x) (Dk. 78 İsmail x), Isla (x), Mehmet Ekici (xx), Eljif (x), Barış (x), Slimani (x)

GOLLER: Dk. 26 Bokila, Dk. 82 Manu, Dk. 90+3 Regattin (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Barbosa, Josue (Akhisarspor) - Benzia (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig\'de kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe, alt sıralardaki rakiplerinden Akhisarspor\'a deplasmanda 3-0 yenilerek 15\'inci haftayı düşme potasında tamamladı. Bokila\'nın 26\'ncı dakikada attığı golle geriye düşen sarı lacivertliler 82\'de bu kez Manu\'ya engel olamadı. Maçta son noktayı uzatmalarda Regattin koydu. Ligdeki 7\'nci mağlubiyetini alan Fenerbahçe 16 puanda kalıp, eksi 8 averajla 16\'ncı sıraya geriledi. Sarı lacivertli taraftarlar 90 dakika bitiminde futbolculara tepki gösterirken, maçı izleyen başkan Ali Koç da büyük üzüntü yaşadı. Akhisarspor ise 16 puana yükseldi ve ateş hattından çıktı.

3\'üncü dakikada ilk tehlikeli atağı Fenerbahçe geliştirdi. Slimani\'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mehmet Ekici sert vurdu. Kaleci Fatih topu son anda çelip atağı önledi.

10\'uncu dakikada Hasan Ali\'nin yerden pasında Eljif Elmas topa gelişine vurdu. Ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

26\'ncı dakikada Akhisarspor öne geçti. Ceza sahası dışında Serginho\'dan gelen şutta kaleci Harun topu sektirdi. Pozisyonu takip eden Bokila meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

34\'üncü dakikada Mehmet Ekici\'nin kullandığı serbest vuruşta Isla topa kafayla dokundu, ancak sarı lacivertliler bu pozisyondan sonuç alamadı.

41\'inci dakikada kazanılan serbest atışta Fenerbahçe\'den Mehmet Ekici\'nin kullandığı serbest vuruşta top kimseye temas etmeden yandan oyun alanını terk etti.

49\'uncu dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Onur Ayık kaleci Harun\'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu yandan auta attı.

60\'ıncı dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Mehmet Ekici\'nin şutu savunmadan sekti. Slimani topu Hasan Ali\'ye indirdi. Hasan Ali\'nin ceza sahası dışından çektiği şutta top kaleci Fatih\'in kucağında kaldı.

68\'inci dakikada Mehmet Ekici\'nin ceza yayı sağ çaprazından kullandığı frikikte top kaleci Fatih,\'in kontrolünde dışarı çıktı.

79\'uncu dakikada Akhisarspor gole çok yaklaştı. Manu\'nun pasında Josue\'nin ceza sahası dışından çektiği şutta top yan direkten döndü.

82\'nci dakikada fark 2\'ye çıktı. Sol çaprazda Skrtel\'dan sıyrılan Manu plase bir vuruşla kaleci Harun\'u mağlup etti: 2-0.

90+3\'üncü dakikada sağ çaprazdan topla buluşan Regattin iki rakibinin arasında mükemmel vurdu: 3-0.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0\'lık üstünlüğü ile noktalandı.

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