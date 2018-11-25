Akhisarspor - Bursaspor: 2-4

Akhisarspor, evinde 2-0 öne geçtiği maçta Bursaspor\'a 4-2 yenildi



Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

STAT: Akhisar

HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xx), Alpaslan Dedeş (xx), Yusuf Bozdoğan (xx)

AKHİSARSPOR: Fatih (x) - Vrsajevic (xx) (Dk. 76 Caner x), Kadir (x) (Dk. 70 Serginho x), Sissoko (xx), Lopes (xx), Aykut (x) (Dk. 88 Regattin), Onur Ayık (xx), Josue (x), Güray (x), Barbosa (xx), Manu (xx)

BURSASPOR: Okan (xx) - Barış (xxx), Ertuğrul (xxx), Chedjou (xx), Umut Meraş (xxx), Badji (xx), Aytaç (xxx), Burak (x) (Dk. 28 Umut Nayir xxxx), Latovlevici (xxx), Saivet (xxx) (Dk. 90+3 Ramazan x), Tunay (xxx) (Dk. 89 Yusuf)

GOLLER: Dk. 8 Manu, Dk. 39 Onur Ayık (Akhisarspor), Dk. 45+2 ve Dk. 65 Umut Nayir, Dk. 85 Latovlevici, 90+4 Ramazan (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 30 Latovlevici, Dk. 76 Ertuğrul (Bursaspor)

SPOR Toto Süper Lig\'de önceki hafta deplasmanda Antalyaspor\'u deplasmanda 2-1 yenerek düşme hattından kurtulan Akhisarspor, evinde 2-0 öne geçtiği maçta Bursaspor\'a 4-2 yenildi. Maçın 8. dakikasında Manu\'nun golüyle öne geçen yeşil-siyahlılar 39\'da Onur Ayık\'ın golüyle rahatladı. Ancak Bursaspor\'da oyuna 28. dakikada dahil olan Umut Nayir karşılaşmanın kaderini değiştirdi. Önce 45+2\'de yeşil-beyazlıları ümitlendiren deneyimli forvet, 65. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Tabelayı eşitleyen Bursaspor 85. dakikada Latovlevici\'nin mükemmel golüyle üstünlüğü sağladı. Maçta son sözü 90+4\'te Ramazan söyledi. Bu sonuçla ligdeki üçüncü galibiyetini alan Bursaspor 16 puana yükselip alt sıralardan uzaklaştı. Düşme potasından çıkan Akhisarspor ise bu yenilginin ardından tekrar ateş hattına geri döndü.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Akhisarspor öne geçti. Barbosa\'nın sol kanattan ortaladığı topu Onur kafayla Manu\'ya indirdi. Manu bomboş durumda meşin yuvarlağı Bursaspor filelerine gönderdi: 1-0.

17. dakikada Latovlevici\'nin kullandığı serbest vuruşta Chedjou\'dan önce topa müdahale eden Lopes tehlikeyi savuşturdu.

25. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına sokulan Tunay topu çevirdi. Ancak Bursaspor\'dan Latovlevici ve Saivet meşin yuvarlağa hareketlenmeyince pozisyondan sonuç alınamadı.

32. dakikada sağdan Tunay ortaladı, Ertuğrul\'un kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

39. dakikada Akhisarspor farkı 2\'ye çıkardı. Lopes\'in sağ kanattan ortaladığı topa kaleci Okan\'dan önce kafayla dokunan Onur ağları sarstı: 2-0.

45+2. dakikada Bursaspor golü buldu. Tunay\'ın sağ kanattan ortaladığı topa kafayı vuran Umut Meraş yeşil-beyazlıları umutlandı: 2-1.

53. dakikada Josue\'nin kullandığı kornerde Onur\'un dokunduğu topu Umut son anda çizgiden çıkardı.

54. dakikada Tunay\'ın pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Latovlevici yerden kesti. Umut Nayir altıpasın üzerinden topa dokunamadı.

65. dakikada maça denge geldi. Saivet\'nin ara pasında sağ çaprazda kaleci Fatih ile karşı karşıya kalan Umut Nayir düzgün bir vuruşla kendisinin ve takamının 2. golünü attı: 2-2.

73. dakikada Barış\'ın sağdan verdiği pasta topa gelişine Aytaç vurdu, araya giren Lopes son anda müdahale ederek tehlikeyi savuşturdu.

75. dakikada kullanılan köşe atışında Chedjou kafayı vurdu. Akhisarspor kalecisi Fatih\'in dokunuşuyla top yan direkten döndü.

85. dakikada Bursaspor müthiş bir golle üstünlüğü sağladı. Kullanılan kornerde Akhisarspor savunmasından seken topa ceza sahası dışında gelişine vuran Latovlevici kaleci Fatih\'i çaresiz bıraktı: 2-3.

87. dakikada Güray\'ın şutunda Bursaspor savunmasında Ertuğrul topu çizgiden çıkarıp mutlak golü önledi.

90+4. dakikada Akhisarspor savunmasından sıyrılan Chedjou\'nun şutunda kaleci Fatih\'ten dönen topu Ramazan tamamladı: 2-4.