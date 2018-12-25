Akhisarspor - Atiker Konyaspor maçının ardından

Barış GEZİCİ / AKHİSAR (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'de evinde Atiker Konyaspor\'la 0-0 berabere kalarak ilk yarıyı düşme hattının üzerinde tamamlayan Akhisarspor’da teknik direktör Cihat Arslan, alkışlanacak bir futbol oynadıklarını söyledi. \"Bu maçın stresi, bütün sezonun stresi, puan durumu, kaybedersek devreyi düşme hattında tamamlayabileceğimiz ihtimali oyuna kötü başlamamıza etken oldu\" diyen Cihat Arslan, \"Maçın başında Aykut bir golü önledi. Ondan sonra oyuncularım sahada her şeyi yaptı. Çok iyi futbol oynadık. Ligde önemli bir takım haline geldik. Artık devre arası bizim için çok önemli. Ara transfer yaz dönemi gibi olmuyor. Bu takıma yazık olmasın diye uğraşacağız\" dedi. Arslan, karşılaşmadaki pozisyonlarla ilgili, \"Malatya’da 2 pozisyon vardı VAR\'a gidilmedi. Kayseri’de vardı VAR’a gidilmedi. Bu maçta vardı yine gidilmedi. Bize karşı bir şey olduğunu düşünmüyorum ama bize karşı da hassas olsunlar\" diye konuştu.

AYKUT KOCAMAN: “İKİ TAKIM İÇİN DE KAYIP”

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise Akhisarspor deplasmanı sonrası takımların 2’şer puan kaybettikleri bir maç oynadıklarını söyledi. Kocaman, \"Maçı tek cümleyle anlatmak gerekirse galibiyete daha fazla ihtiyacı olan Akhisar’ın oyunun sonlarında kazanmak için hamlelerle avantajlı olduğu bir karşılaşmaydı. İyi başladık, öne geçecek pozisyonlar da bulduk. Sonraki bölümlerde daha çok ihtiyacı olan takım daha iyi oynadı. Sonuçta iki takım için de 2’şer puan kayıp var. Son anlarda net bir penaltımız da atlandı” şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cihat Arslan’ın açıklamaları

- Aykut Kocaman’ın açıklamaları