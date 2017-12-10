T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Akhisarlı üçüzler yaşama tutundu

Haldun AKYÜZ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde 35 haftalıkken dünyaya gelen üçüz bebekler 17 gün kuvözde kaldıktan sonra sağlıklı olarak taburcu edildi

10 Aralık 2017 21:07

Haldun AKYÜZ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Akhisar ilçesinde 35 haftalıkken dünyaya gelen üçüz bebekler 17 gün kuvözde kaldıktan sonra sağlıklı olarak taburcu edildi.
Akhisar\'daki özel bir hastanede 2 kilo 190 gram, 2 kilo 400 gram ve 2 kilo 440 gram ağırlığında dünyaya gelen 2\'si erkek 1\'i kız üçüz bebeklerin, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi\'nde 17 gün süren tedavisi tamamlandı. Doğumu gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mehmet Duman, \"Bebeğin annesi Gülay İlpınar, bizim zaten takip ettiğimiz hastamızdı. Erken doğum tehdidi olan hastamızın sağlıklı bir şekilde doğumunu gerçekleştirdik\" dedi.
Yenidoğan Yoğun Bakım sorumlu hekimi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Bülent İpek ise bebekleri sağlıklı bir şekilde aileleriyle buluşturduklarını kaydetti. Soma\'da yaşayan Gülay İlpınar ve Aygün İlpınar çifti üçüz çocuklarına Fatma Süre, Emir ve Aras isimlerini verdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Haldun AKYÜZAKHİSAR Manisa DHA MANİSA AkhisarAkhisarYenidoğan Yoğun BakımDoğumuKadın HastalıklarıDoğum Uzmanı Op Dr Mehmet DumanGülayErkenSağlığıHastalıkları Uzmanı Dr BülentSomaAygünFatma Süre EmirAras

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24