Akhisarlı Ömer Bayram Galatasaray'da

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto Süper Lig\'de Akhisarspor, bir süredir A Milli Takım\'da da görev yapan futbolcularından Ömer Bayram\'a talip olan Galatasaray\'la transferin son gününde anlaşmaya vardı.

Akigo\'daki performansıyla geçen sezon mart ayında ilk kez A Milli Takım\'a davet edilen 27 yaşındaki sol bek, 3 sezondur forma giydiği yeşil-siyahlılarda Türkiye Kupası ve Süper Kupa sevinci yaşadı. Hollanda\'da Nac Breda takımında yetişen gurbetçi sol bek, ülkemizde daha önce 2012-2016 yılları arasında Kayserispor\'da da oynadı.

Adı Fenerbahçe\'yle de anılan tecrübeli futbolcunun Galatasaray\'dan yıllık garanti ücretin yanı sıra kulübün sponsorundan bir de ev alacağı öğrenildi. Kendileriyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Ömer Bayram\'ın bonservis bedelini açıklamayan Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, \"Ömer\'i Kayserispor\'dan alırken 3 büyüklerden biri talip olduğu takdirde önünü açacağımıza dair söz vermiştik. Galatasaray\'la prensipte anlaşma sağladık. Transfer resmi imzaya kaldı\" dedi.