Akhisarlı marangoz ustasından tarihe katkı

Haldun AKYÜZ/AKHİSAR(Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Akhisar İlçesi\'nde oturan 63 yaşındaki Yusuf Zengil, restore edilen tarihi binalar ile koruma altındaki özel mülklerin kapı ve pencerelerini aslına uygun hazırlıyor.

Akhisar\'da ilkokulu bitirdikten sonra çırak olarak marangozluk işine adım atan ve askerlikten sonra Akhisar Sanayi Sitesi\'nde kendi dükkanını açan Yusuf Zengil, koruma altındaki binaların kapı ve pencereleri üzerinde hünerlerini sergiliyor. 45 yaşındaki yardımcısı Ali Er ile birlikte yoğun tempoda çalıştıklarını anlatan Zengil, titiz davrandıklarını, tarihi yerlerin aslına uygun olarak yaşamasına katkı sağladıklarını ifade etti. İstanbul\'da koruma altındaki özel bir mülkün kapı ve pencere işiyle uğraştıklarını belirten Zengil, şunları söyledi:

\"Alaçatı\'da çok sayıda tarihi taş binaların kapı ve pencerelerini yeniledik. 2000 yılında Mustafa Denizli\'nin İstanbul Acarkent\'teki villasının kapı ve pencerelerini yaptım. Balat\'taki tarihi koruma altındaki binaların aşağı yukarı şekilde açılıp kapanan pencereleri ile cümle kapısını hazırlıyoruz. Doğramaları özel fırınlanmış kıymetli kestane ağaçlarından elde edilen kerestelerden yapıyoruz. Özel zımpara ve yine özel vernik kullanıyoruz. Tarihi binaların ve koruma altındaki yerlerin aslına uygun olarak yaşamasına sanatımızla katkı sağlamaya çalışıyoruz. İşimizi severek ve büyük bir titizlikle yapıyoruz.\"



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