Akhisarlı Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Akhisar ilçesinde yaşamını yitiren Kore gazisi Mustafa Taşlı (87), düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi.

Nefes darlığı rahatsızlığı yaşayan evli, 3 çocuk, 3 torunu bulunan Mustafa Taşlı, Süleymanlı Mahallesi\'ndeki evinde gece yaşamını yitirdi. Kore gazisi Taşlı için bugün tören düzenlendi. Öğlende Süleymanlı Mahallesi Çarşı Camii\'nde kılınan cenaze namazının ardından Taşlı, askeri törenle mahalle mezarlığına defnedildi. Törene Kaymakam Kaan Peker, Akhisar Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Velestin, Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri, Akhisar Muharip Gaziler Derneği Başkanı Suat Taryan, yakınları ve tanıdıkları ile askeri erkan katıldı.

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