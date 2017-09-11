Akhisarlı Elif Naz'dan anlamlı bağış

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)-MANİSA\'nın Akhisar İlçesi\'nde yaşayan 11 yaşındaki Elif Naz Diler, kanser hastalarına orijinal saçtan peruk sağlamak için başlattılan \'Saçım saçın olsun\' kampanyasına destek vererek saçlarını bağışladı.

Kanser hastalarının, tanı ve tedavi sırasında yaşadıkları psikolojik tahribatı azaltmayı hedefleyen Kanser Savaşçıları Derneği\'nin \'Saçım saçın olsun\' kampanyasına kısa sürede yüzlerce gönüllü saçını bağışladı. Kampanyayı duyan 6\'ncı sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Elif Naz Diler saçlarını bağışladı.Saçlarını seve seve verdiğini söyleyen Elif Naz, bir kişinin bu sayede daha mutlu olacağını ifade etti. Akhisar\'daki Zeynel Zade Halk Kütüphanesi\'nde memur olarak görev yapan anne Zübeyde Diler, kampanyayı eşi Demir Ali Diler\'den öğrendiklerini ve 3 yıl önce Elif Naz\'ın saçlarını bu kampanya için uzatmaya başladığını söyledi. İlçede bu kampanyanın sorumluluğunu yürüttüklerini belirten Reina Kuaför Salonu işletme sahibi Lütfü Etkin, bir yıl önce derneğe katıldığını ve birçok kişinin Akhisar\'da bu kampanyaya destek olduğunu hatırlattı.



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