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Spor

Akhisar'daki taraftar kavgası güvenlik kamerasına yansıdı

Spor Toto Süper Lig'in 21

12 Şubat 2018 20:29

Spor Toto Süper Lig\'in 21. haftasında dün oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor-Bursaspor maçının ardından olaylar çıktı.
Akhisarspor\'un 1-0 kazandığı müsabaka sonrası Bursasporlu taraftarları taşıyan otobüs Şehit Süreyya Atlıhan Caddesi\'ne geldiği sırada Akhisarsporlu futbolseverlerle sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Bursasporlular otobüsten aşağı indi ve kavga çıktı. Çıkan kavgada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, çevredeki iş yerlerinin camları kırıldı. Olay esnasında Bursaspor taraftarlarının, Akhisarlı bir taraftarın peşinden girdiği bir kahvehanede yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Bursasporlu taraftarların, Akhisarlı taraftarın arkasından kahvehaneye girmesiyle başlayan kavgada içeride oturan müşterilerin yeşil-beyazlılara sandalyelerle müdahale ettiği görülüyor. Bursalıların çıktığı kapıya doğru sandalyelerin fırlatılmasıyla kahvehanenin içi savaş alanına dönüyor. Kahvehanenin camları kırılırken, kafasından yaralananlar da oldu.
Olaylar, Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekiplerinin müdahalesi ile tartışmalar son bulurken, Bursaspor taraftarı polis kontrolü eşliğinde ilçe merkezinden çıkartıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Akhisar\'daki kahvehanede yaşanan kavgadan görüntü
- Olay anında kahvehanede bulunanların açıklamaları
- Detaylar

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)
 

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