Akhisar'da zincirleme kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Akhisar ilçesinde, meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi öldü, 6 kişi ise yaralandı.

Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında, Kapaklı Mahallesi\'nde meydana geldi. İzmir\'den Akhisar yönüne giden Hüseyin Çakıroğlu yönetimindeki 45 SB 0440 plakalı otomobil, önündeki Tamer Yetik yönetimindeki 35 ZMA 92 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yetik\'in aracı karşı şeride geçince, Halil İbrahim Bayrak\'ın (42) kullandığı 54 ZF 855 plakalı otomobille çarpıştı. Sürücü Halil İbrahim Bayrak ile yanında bulunan Fatma Çakmak (54), kaza yerinde yaşamlarını yitirdi.

Kazada Emine Çakmak (31), Gencay Çakmak (19), Adem Çay (11) ağır, sürücü Tamer Tetik ve yanındaki oğlu Mustafa Yetik (3) ile yolculardan Emrah Çelik (23) ise hafif yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Telefonunu kaza yerinde bırakarak kaçtığı belirtilen sürücü Hüseyin Çakıroğlu\'nun yakalanması için çalışma başlatıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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