Akhisar'da yanmış hade bulunan kadın cesedinin kimliği belirlenemedi

Manisa'nın Akhisar İlçesi'nde, zeytinlik içindeki bir barakada bir kadına ait olduğu belirlenen yakılmış cesedine yapılan otopside sonuç çıkmadı. Yüzde 90'ı yandığı belirlenen tanınmaz haldeki cesette bıçak, darp veya kurşun izinin tespit edilemediği, detaylı incelenmek üzere alınan örneklerin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği bildirildi. Cesedin kimlik tespitinde en önemli delilin üzerinde bulunan tayt parçası olduğu öğrenilirken, cinayet büro dedektifleri cinayeti aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

DHA’da yer alan habere göre, Akhisar Cumhuriyet Mahallesi Su yolu Mezarlığı Mevkii'nde bulunan zeytinlik içindeki barakada, dün saat 11.00 sıralarında, yakılmış bir kadın cesedi bulundu. Cesedi bulan zeytinliğin sahibinin ihbarı üzerine cinayet bürosu dedektifleri ile olay yeri inceleme ekipleri, barakada ve çevresinde araştırma yaparak delil aradı. Cesedi bulan zeytinliğin sahibinin de ifadesine başvuruldu. Vücudunun tamamına yakınının yandığı belirtilen kadının ellerinin arkada birleşmiş halde olduğunun görüldüğü, bu nedenle ellerinin arkadan bağlanmış olabileceğinin sanıldığı kaydedildi. Yapılan olay yeri incelemesinin ardından ceset otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Özel ekip kuruldu

Cinayeti aydınlatmak için Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ile Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü cinayet büro dedektiflerinden oluşan özel ekip kurulduğu belirtildi.

Dedektiflerin öncelikle kentte koruma altındaki kadınları kontrol ettiği kaydedildi. Koruma altındaki kadınlarının tamamıyla görüşüldüğü ve bu kişiler için herhangi bir olumsuzluğun söz konusu olmadığı ifade edildi.

Kayıp başvurusu yok

Bir sonraki aşamada ise İzmir- İstanbul Karayolu ile çevresindeki bar ve müzikhol gibi eğlence mekanlarında çalışan kadın çalışanların kontrol edildiği belirtildi. Ayrıca kentte, kayıp başvurusuyla aranan bir kadının bulunmadığı da ortaya çıktı. Çevre illerdeki kayıp başvurularının da değerlendirilmeye alınacağı bildirildi.

Tayt parçası aydınlatır mı?

İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemeye göre cesedin yüzde 90'ının yanması yüzünden ölen kişinin bıçak, silah ya da darp sonucu mu yaşamını yitirdiğinin belirlenemediği öğrenildi. Ayrıca yine aynı sebeple ölen kişinin tecavüze uğrayıp uğramadığı de tespit edilemediği kaydedildi. Yüzü tamamen yanmış kişinin 20 ila 49 yaşları arasında olabileceği öğrenildi. Cesetten alınan bir parçadan ölen kişinin DNA örneğinin belirleneceği, bu örneğinin de olası başvurularla karşılaştırılacağı kaydedildi. Ayrıca cesedin yanmamış bölümünde tayt parçası bulunduğu, önemli bir delil olan bu parçanın inceleme alındığı belirtildi.

Vali Bektaş: Yapanlar en kısa zamanda bulanacak

Konuyla ilgili açıklama yapan Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, "Bizim kayıtlarımızda şu anda herhangi bir kayıp şahıs yok. Olayla ilgili şuan için gelişme yok. Hem mağdurenin hem de yapanların kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Yapanlar en kısa zamanda bulanacak. Acı bir durum. Muhtemelen bu işin Manisa ile alakası yok. Olayın olduğu yer yol kenarı. Ayrıca tenha bir yer. Olayın bizim ilimizle bir alakasının olmadığını gösteriyor gibi. Ama ne olursa olsun, bu tür olayların bizim ilimize yaşamaması gerekir. Bizim mantık kurallarımıza, moral değerlerimize, tarihi birikimimize yakışmayan bir durum. Basın da doğal olarak bunları öne çıkarıyor. Bundan rahatsız mı olmalıyız. Hayır rahatsız olamamalıyız. Basın elbette ki bu tür olayları ön plana çıkarmalı. Elbette ki bu konuların üzerinde durulmalı. Bu tür olayların iki hafta içinde peş peşe olması bizi yaralıyor. Ancak önemli olan bu tür olayların bizim ülkemizde meydana gelmemesi. Bu tür olaylarının olmaması için bizim de gayret sarf etmemesi gerekir. İnşallah böyle bir olayın yaşanmaması istiyoruz" diye konuştu.

CHP'li Özel: Üzüntü verici

Manisa emniyeti ve jandarması yetkilileriyle konuştuğunu söyleyen CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel de, "Özgecan'dan sonra yine kadına yönelik böyle bir vahşetin yaşanması üzüntü verici. Polis ve jandarma yetkilileriyle yaptığım görüşmede, kentte şuan için eldeki bilgiye göre kayıp kadın başvurusu yokmuş. Şimdi çevre il ve ilçeler ile bağlantıya geçip buralardaki kayıp başvuruları değerlendireceğini öğrendim. Cesedin, İzmir- İstanbul Karayolu'na yakın bir yerde olması da cinayetin farklı bir yerde işlenip buraya getirilerek yakılmış olabileceği ihtimalinin de akıllara getirmiş. En kısa sürede çözülmesini umuyorum" dedi.