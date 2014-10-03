Akhisar'da trafik faciası; 8 ölü!

Manisa'nın Akhisar İlçesi'nde orta refüjdeki bariyerleri aşarak karşı yöne geçen otomobilin başka bir otomobille çarpıştığı kazada 8 kişi öldü 1 kişi ise yaralandı.

Manisa'nın Akhisar İlçesi'nde orta refüjdeki bariyerleri aşarak karşı yöne geçen otomobilin burada başka bir otomobille karşılıklı çarpıştığı kazada 8 kişi öldü 1 kişi ise yaralandı. Kaza, bugün saat 06.30 sıralarında, Akhisar- Manisa Karayolu Kayalıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi.

Manisa'dan İstanbul yönüne giden Kenan Dilsiz (61) yönetimindeki 10 B 1349 plakalı otomobil, orta refüjdeki bariyerlere çarptıktan sonra karşı yöne geçti. Dilsiz yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Metin Kardaşlı'nın (56) yönetimindeki 34 ZNJ 99 plakalı otomobil burada karşılıklı çarpıştı. Kazada sürücü Kenan Dilsiz (61), yakınları Sebahat Dilsiz (60), Saliha Dilsiz (60) ve Mehmet Dilsiz (46) ile diğer araç sürücü Metin Kardaşlı (56), Şükrüye Kırtan (83), Selma Kırtan (54) ve Recep Kırtan (48) kaza yerinde hayatını kaybetti. Kardaşlı yönetimindeki araçta bulunan 11 yaşındaki Ece Nur Kardaşlı, kazada yaralandı. İhbar üzerine gelen acil yardım ekipleri Ece Nur Kardaşlı'yı ambulansla Akhisar Devlet Hastanesi Mustafa Kirazoğlu SağlıkKompleksi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Kardaşlı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza yerinde yapılan incelmelerin ardından ölenlerin cesetleri Akhisar Devlet Hastanesi Mustafa Kirazoğlu Sağlık Kompleksi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.