Akhisar'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda, Akhisar Kuyumcular Derneği Başkanı ve 14 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Olay saat 16.30 sıralarında Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi merkez çarşı kuyumcular mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi, iş yeri önünde bulunan Akhisar Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Ali E.'ye 7 el ateş etti. Dernek Başkanı Mehmet Ali E. bacaklarından yaralanırken, o sırada olay yerinden geçen 14 yaşındaki Berkay I. isimli bir çocuk da seken kurşunun ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken çevredekilerin ihbari üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Özel Doğuş Hastanesine kaldırılan Mehmet Ali E. ile Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Berkay I.'nın durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı arama çalışması başlattı.