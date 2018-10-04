Akhisar'da kamyonet otomobile çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Akhisar ilçesinde, kamyonetin otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Akhisar-Manisa karayolunun 9\'uncu kilometresindeki kırsal Rahmiye Mahallesi Kavşağı\'nda saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Manisa\'dan Akhisar yönüne giden Mehmet İlkan\'ın kullandığı 35 E 1414 plakalı kamyonet, Rahmiye Mahallesi Kavşağı\'nda, Akhisar\'dan Manisa istkametine giden ve sola dönüş için cepten kontrosüz şekilde yola çıktığı öne sürdülen Osman Erbek\'in (63) kullandığı 43 KK 793 plakalı otomobile çarptı. Otomobil sürücüsü Osman Erbek olay yerinde yaşamını yitirirken, yanındaki Nilüfer Ilgın, Fadime Erbek, Fatma Erbek ve Ramazan Erbek ile kamyonet sürücüsü Mehmet İlkan yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kamyonet sürücüsünün durumunu iyi olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi. Otomobil sürücüsü Erbek\'in cesedi de savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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