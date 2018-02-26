Akhisar'da ilklerin maçı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

ZİRAAT Türkiye Kupası\'nda tarihinde ilk kez yarı finale çıkan Teleset Mobilya Akhisarspor, yarın ilk maçta Galatasaray\'ı ağırlayacak. Akhisar\'ın sezonun ikinci yarısında hizmete açılan yeni evi Spor Toto Akhisar Stadyumu, saat 20.30\'da başlayacak maçta ilk kez 3 büyüklerden birine kapılarını açacak. Yeşil-siyahlı ekip, 2 maç üzerinden oynanacak yarı finalde Galatasaray\'ı elediği takdirde Beşiktaş-Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle yine tarihinde ilk kez kupa için final oynayacak. Ligin 3 büyüğü arasında yarı finale adını yazdıran tek Anadolu takımı olan Akhisar\'da teknik direktör Okan Buruk da yarın futbolcu olarak 12 yıl forma giydiği eski takımı ve hocası Fatih Terim\'e rakip olacak.

Sarı-kırmızılılarda futbolculuk kariyerinde toplam 7 şampiyonluk gören Buruk, bunlardan 4\'ünü Fatih Terim yönetiminde yaşadı. Buruk, Terim\'le UEFA Kupası ve 2 Türkiye Kupası da kaldırdı. Eski göz ağrısını bu kez kupadan elemeye çalışacak Okan Buruk, \"Ligde son 3 maçı kazanarak çıkışa geçtik. İlk kez yarı final oynayacağımız kupada da finale çıkmayı çok istiyoruz. İlk maçta rövanş için avantajlı bir skor elde etmeye çalışacağız\" diye konuştu.

Yarı finalde rövanş maçları ise nisan ayında oynanacak. Akhisar\'da Galatasaray randevusu öncesi batı kapalı 110, kale arkaları 75, misafir tribün 100 TL\'den satışa çıkan biletlere yoğun ilgi var. Yeşil-siyahlılar, Süper Lig\'de hafta sonunda da Fenerbahçe deplasmanına çıkacak.