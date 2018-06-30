Akhisar'da Emrah Eren çok mutlu

Haldun AKYÜZ / AKHİSAR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de futbolcu olarak forma giydiği Akhisarspor\'a 4 yıl sonra teknik direktör Saffet Susic\'in ekibinde antrenör olarak dönen Emrah Eren, çok mutlu olduğunu söyledi.

Akhisaspor\'da Spor Toto 1\'inci Lig\'de şampiyonluk yaşadıktan sonra 2 sezon da Süper Lig\'de kaptanlık pazubandını takarak 2014\'te futbolu bırakan Emrah Eren, \"Akhisar\'ı, camiayı unutmam mümkün değil. Burada çok güzel 3 sezon geçirdim. Hiç aklımdan çıkmadı. Tekrar Akhisar\'da bulunmaktan şahsım adına çok mutluyum\" dedi.

Saffet Susic\'in başarılarıyla Türkiye\'de olduğu gibi Avrupa\'da bilindiğini söyleyen Emrah Eren, \"Hocamız da Akhisar\'ın başarısını ve iyi bir yönetime sahip olduğunu takdir ediyor. İnşallah yeni sezonda başta yönetimimiz, teknik ekip, oluşacak kadrodaki futbolcular ve unutamadığım taraftarla birlikte başarılı olacağımıza inanıyoruz\" dedi.

Susic\'in diğer yardımcılıklarını bir dönem Real Madrid\'de de forma giyen ünlü eski futbolcu Elvir Balic ve yine kulüpte daha önce görev alan Fevzi Layiç yapıyor.

AKHİSARPOR SAHAYA İNİYOR

Akhisarspor, Süper Lig\'deki 7\'nci sezonunun hazırlıklarına yarın başlayacak. Yeşil-siyahlı futbolcular, teknik Direktör Saffet Susic yönetiminde yarın Yılmaz Atabarut Tesisleri\'nde toplanacak. 5 Temmuz Perşembe gününe kadar çalışmalarını Akhisar\'da sürdürecek Ege temsilcisi, 6-16 Temmuz tarihleri arasında Erzurum\'da, 19-30 Temmuz\'da ise Avusturya\'nın Graz şehrinde kamp yapacak. İç transferde Barbosa, Onur, Aykut, Hasan Ali\'yle anlaşıp Olcan, Bia, Galatasaray\'a transfer olan Muğdat ile Başakşehir\'e giden Soner\'le yollarını ayıran Akhisar, Henrique, Orhan, Bokila, Hora ve Alperen\'den kulüp bulmalarını istedi. Akhisarspor, dış transferde ise şimdiye kadar Güray Vural\'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı.