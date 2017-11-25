Akhisar'da Dünya Zeytin Günü kutlandı

Haldun AKYÜZ/AKHİSAR(Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Akhisar ilçesinde bu yıl ikinci kez 25 Kasım Dünya Zeytin Günü kutlamaları yapıldı. Kutlamalar kapsamında \'Zeytin, Zeytinyağı Pazarlaması\' konulu panel de düzenlendi.

Türkiye\'de 14 milyon zeytin ağacı varlığıyla üretimde önde gelen yerlerden olan Akhisar, 25 Kasım Dünya Zeytin Günü\'nü, çeşitli etkinliklerle kutladı. Dün Zeytine Minnet Yürüyüşü ile başlayan kutlamada ayrıca Akhisar Belediyesi Fuaye Salonu\'nda zeytin ve zeytinyağı ile ilgili resim sergisi açıldı. Bugün ise, Akhisar- Sındırgı karayolu üzerindeki Taş Ev\'de kahvaltı verildi. Kahvaltıya Manisa Valisi Hakan Güvençer, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Danış, AK Parti Manisa milletvekilleri Recai Berber, Uğur Aydemir, AK Partili Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, Garnizon Komutanı Hava Albay Mehmet Şahin, sivil toplum örgütleri temsilcileri, Akhisarlı zeytin üreticileri ve borsa üyeleri katıldı. Hürriyet Gazetesi yazarları Vahap Munyar ve Sahrap Sosyal\'ın da katıldığı kahvaltı sonrası Zeytin, Zeytinyağı Pazarlaması konusundaki panele konuşmacı olarak Ayhan Sicimoğlu, Cem Seymen, Fatoş Karahasan, İrfan Donat, Hande Berktan ve Abdurrahman Yıldırım katıldı.

Panel sonrası, halk oyunları gösterileri sunuldu, zeytinyağı yarışmasının ödülleri verildi, mini konserin ardından zeytin toplandı. Toplanan zeytinlerin sıkımı yapıldıktan sonra, bir zeytin işletmesinin gezilmesiyle kutlama etkinlikleri sona erdi.

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