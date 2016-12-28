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Spor

Akhisar ve Alanya kendi kalesini vurdu!

Süper Lig'in 16 haftalık bölümünde 11 futbolcu kendi kalesine gol attı

Alanyasporlu Gassama, ligin son haftasındaki Galatasaray maçında kalesine gol attı.

28 Aralık 2016 16:55

Spor Toto Süper Lig'in 16 haftadan oluşan ilk bölümünde Akhisar Belediyespor ve Alanyaspor 3'er kez kendi kalesine gol attı.
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, ilk bölümde kendi kalesine gol atan futbolcular arasında yer aldı.

Milli futbolcu, takımının ligdeki ilk yenilgisini aldığı Kasımpaşa maçında kendi ağlarını havalandırdı. Müsabaka 2-1 Kasımpaşa'nın lehine sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin Akhisar Belediyespor ile yaptığı maçta kaleci Fatih Öztürk, Beşiktaş'ın yine Akhisar Belediyespor karşılaşmasında Rodallega ve Galatasaray'ın da Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı müsabakasında Gassama, kendi kalelerine gol atan isimler oldular.

Ligde 8 haftada futbolcular kendi kalesine gol attı. 4. haftada 3 futbolcu kalesini şaşırırken, 6 haftada birer, bir haftada da 2 futbolcu kendi kalesine gol atma şanssızlığını yaşadı.

 

Kendi kalesini vuranlar

 

Rodallega (Akhisar Belediyespor) - (Beşiktaş maçında)

Uğur Çiftçi (Gençlerbirliği) - (Konyaspor maçında)

Hintum (Gaziantepspor) - (Medipol Başakşehir maçında)

Vrsajevic (Osmanlıspor) - (Gaziantepspor maçında)

Omerou (Aytemiz Alanyaspor) - (Gaziantepspor maçında)

Fatih Öztürk (Akhisar Belediyespor) - (Fenerbahçe maçında)

Saadane (Çaykur Rizespor) - (Medipol Başakşehir maçında)

Berkan Emir (Aytemiz Alanyaspor) - (Konyaspor maçında)

Serdar Kesimal (Akhisar Belediyespor) - (Osmanlıspor maçında)

Gökhan Gönül (Beşiktaş) - (Kasımpaşa maçında)

Gassama (Aytemiz Alanyaspor) - (Galatasaray maçında).

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kendi kalesine gol atanlarGassamaGökhan Gönül

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