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Spor

Akhisar Belediyespor'da hedef galibiyet

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig'de dördüncü hafta mücadelesinde deplasmanda Bursaspor'la karşılaşacak Akhisar Belediyespor'da üç günlük bayram tatilinin ardından çalışmalar başladı

05 Eylül 2017 14:55

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig\'de dördüncü hafta mücadelesinde deplasmanda Bursaspor\'la karşılaşacak Akhisar Belediyespor\'da üç günlük bayram tatilinin ardından çalışmalar başladı.
İlk 3 maçta 7 puan toplayarak üçüncü sıraya yerleşen Ege temsilcisi bu zorlu deplasmandan kayıpsız dönerek üst sıralardaki yerini korumayı hedeflerken, teknik direktör Okan Buruk tüm hesaplarını galibiyet üzerine kuruyor. Bursaspor\'un hücum organizasyonunu Batalla\'nın üstlendiğini dikkate alan Buruk, Arjantinli yıldızı devre dışı bırakıp, rakibi durdurmayı planlıyor.
Kalçasındaki ağrılar yüzünden tedbir amaçlı olarak dinlendirilen Batalla\'nın pazar gününe kadar iyileşebileceği bilgisini alan Okan Buruk, \"Biz planlarımızı Batalla\'nın oynayacağını düşünerek yapıyoruz. İyileşmezse bizim için avantaj olur. Ama oynarsa da gerekli tedbiri alırız\" dediği öğrenildi. Bursa temsilcisinde Sercan Yıldırım ile Josua John\'un da sakatlığı devam ediyor. Akhisar\'da ise cezalı olan Mustafa Yumlu dışında eksik bulunmuyor. Öte yandan 8 Eylül\'de sona erecek transfer sezonu öncesi bir santrfor takviyesi planlayan yönetimin temasları sürüyor. 
 
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