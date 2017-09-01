Akhisar Belediyespor son dakikalarda coştu

İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig\'in ilk 3 haftasında Sivasspor\'u 1-0, Kasımpaşa\'yı da 2-1 yenip deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Akhisar Belediyespor kaydettiği 5 golün 4\'ünü 70\'üncü dakikadan sonra atarken, sadece Antalyaspor müsabakasında erken sevinç yaşadı. İlk haftadaki rakibi Sivasspor\'u 73\'üncü dakikada Henrique ile mağlup eden Akhisar, Antalya\'dan ise 1 puanı 85\'inci dakikada Mustafa\'nın golüyle kurtardı.

Kasımpaşa ile 3\'üncü haftada karşılaşan Akhisar Belediyespor yine son anlarda sahneye çıktı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Önce 79\'uncu dakikada Ömer Bayram ile 1-0 öne geçen Akhisar Belediyespor, ardından 87\'nci dakikada Eray\'la galibiyeti perçinledi.

Teknik Direktör Okan Buruk, oyun ciddiyetini 90 dakika elden bırakmamaları gerektiğini ifade ederek, \"Lige çok iyi başladık. Gollerin birçoğunu son dakikalarda bulduk. Önemli olan bu seriyi sürdürmemiz\" dedi.

