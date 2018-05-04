Akhisar Belediyespor serinin ilk maçına çıkıyor

AKHİSAR, (DHA)

TÜRKİYE Basketbol Ligi\'nde normal sezonu 9\'uncu sırada tamamlayıp 3 yıl sonra Play-Off oynamaya hak kazanan Akhisar Belediyespor, rakibi Bursaspor Durmazlar\'la serinin ilk maçına yarın çıkacak.

Yeşil-siyahlı ekip, Bursaspor\'a saat 18.00\'de Bursa Atatürk Spor Salonu\'nda konuk olacak. Toplamda 2 galibiyete ulaşacak takımın Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi yolunda yarı finalist olacağı seride ikinci maç salı günü Akhisar\'da oynanacak. Gerek olması durumunda son maç da Bursa\'da olacak. Akigo normal sezonu 34 haftada 17, Bursaspor Durmazlar ise 27 galibiyetle tamamladı.