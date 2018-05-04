T24 LogoT24 Logo
Spor

Akhisar Belediyespor serinin ilk maçına çıkıyor

AKHİSAR, (DHA) TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde normal sezonu 9'uncu sırada tamamlayıp 3 yıl sonra Play-Off oynamaya hak kazanan Akhisar Belediyespor, rakibi Bursaspor Durmazlar'la serinin ilk maçına yarın çıkacak

04 Mayıs 2018 13:39

AKHİSAR, (DHA)

TÜRKİYE Basketbol Ligi\'nde normal sezonu 9\'uncu sırada tamamlayıp 3 yıl sonra Play-Off oynamaya hak kazanan Akhisar Belediyespor, rakibi Bursaspor Durmazlar\'la serinin ilk maçına yarın çıkacak.
Yeşil-siyahlı ekip, Bursaspor\'a saat 18.00\'de Bursa Atatürk Spor Salonu\'nda konuk olacak. Toplamda 2 galibiyete ulaşacak takımın Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi yolunda yarı finalist olacağı seride ikinci maç salı günü Akhisar\'da oynanacak. Gerek olması durumunda son maç da Bursa\'da olacak. Akigo normal sezonu 34 haftada 17, Bursaspor Durmazlar ise 27 galibiyetle tamamladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AKHİSAR DHA TÜRKİYE Basketbol LigiPlayOffAkhisar BelediyesporBursaspor DurmazlarYeşilsiyahlıBursasporBursa Atatürk Spor SalonuToplamdaTahincioğlu Basketbol Süper LigiAkhisarGerekBursaAkigo
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24