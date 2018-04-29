Akhisar Belediyespor potada Play-Off'ta

Haldun AKYÜZ / AKHİSAR, (DHA) - TÜRKİYE Basketbol Ligi\'ndeki normal sezonun son maçında Düzce Belediyespor\'u 81-65 mağlup eden Akhisar Belediyespor, adını 3 yıl sonra Pay-Off\'a yazdırdı. Bu skorla ligi 17 galibiyet, 17 mağlubiyetle dokuzuncu sırada tamamlayan yeşil-siyahlılar, Play-Off\'ta ikinci sıradaki Bursaspor Durmazlar\'la eşleşti. Toplam 2 galibiyete ulaşan tarafın yarı finale çıkacağı seride ilk maç 5 Mayıs Cumartesi günü Bursa\'da, rövanş ise 8 Mayıs Salı Akhisar\'da oynanacak. Seride eşitlik olması durumunda üçüncü ve son maç da Bursaspor\'un ev sahipliğinde yapılacak. Türk Telekom\'un şampiyon olduğu ligde 8 takımlı Play-Off\'u ilk sırada tamamlayan ekip de adını Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'ne yazdıracak.

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