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Spor

Akhisar Belediyespor Marvin Renato Emnes ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig'de sezonun ilk iki maçında 4 puan toplayan Akhisar Belediyespor, forvet hattını Hollandalı Marvin Renato Emnes ile güçlendirdi

24 Ağustos 2017 14:18

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig\'de sezonun ilk iki maçında 4 puan toplayan Akhisar Belediyespor, forvet hattını Hollandalı Marvin Renato Emnes ile güçlendirdi.
Yeşil siyahlılarda Başkan Hüseyin Eryüksel, son olarak İngiltere Championship\'te Blackburn Rovers forması giyen 29 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine yöneticilerden Süleyman İşçi, Harun Eryüksel ve İbrahim Evren Acar da katıldı. Hollanda\'da Sparta Rotterdam kulübünde profesyonel olan Emnes, kariyerinde uzun süre İngiltere Premier Ligi\'nde Middlesbrough ve Swansea City formalarını giydi. Hollandalı futbolcu, geçen sezon Blackburn\'de 35 maçta 4 gol, 6 asistle oynadı.

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