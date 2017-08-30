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Spor

Akhisar Belediyespor, kırmızı kart cezalısı Mustafa Yumlu'nun yerine alternatif arıyor

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig'de ilk üç haftayı 7 puanla üçüncü sırada tamamlayan Akhisar Belediyespor'da dördüncü haftada deplasmanda oynanacak Bursaspor karşılaşmasının hazırlıkları sürerken, teknik direktör Okan Buruk, Kasımpaşa randevusunda

30 Ağustos 2017 18:34

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig\'de ilk üç haftayı 7 puanla üçüncü sırada tamamlayan Akhisar Belediyespor\'da dördüncü haftada deplasmanda oynanacak Bursaspor karşılaşmasının hazırlıkları sürerken, teknik direktör Okan Buruk, Kasımpaşa randevusunda kırmızı kart gören Mustafa Yumlu\'nun yerine alternatif arıyor. İlk etapta Orhan Taşdelen\'e \"Hazır ol\" mesajı veren teknik adamın, Sergio alternatifi üzerinde de durduğu öğrenildi.
Kasımpaşa maçında Mustafa\'nın kırmızı kart görmesinden sonra stopere çektiği Sergio\'nun performansından memnun kalan Buruk\'un ön liberoya farklı bir ismi kaydırıp, Brezilyalı futbolcuyu savunmaya monte edebileceği belirtildi.
Bu arada takımla çalışmalara başlayan yeni transfer Marvin Emnes\'in performansı kurmayların yüzünü güldürdü. Yeşil siyahlı ekip yarınki antrenmanın ardından 3 gün izine çıkacak.

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