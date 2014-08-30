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Spor

Akhisar Belediyespor 3 puanla başladı

Süper Lig'in ilk haftasında yigin yeni ekiplerinden Balıkesirspor'a konuk olan Akhisar Belediyespor, karşılaşmayı 2-1 kazandı

30 Ağustos 2014 02:09

Süper Lig'in ilk haftasında ligin yeni ekiplerinden Balıkesirspor deplasmanına konuk olan Akhisar Belediyespor sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Akigolar, rakibini Ntibazonkiza ve Mehmet Akyüz'ün golleriyle 2-1 mağlup ederek lige 3 puanla başladı.

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başladı. Ligin yeni ekiplerinde Balıkesirspor ilk hafta müücadelesinde sahasında Akhisar Belediyespor'u konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Akhisar Belediyespor henüz 6. dakikada Ntibazonkiza ile golü buldu.

Kalesinde gördüğü erken golün şokunu üzerinden bir süre atamayan Balıkesirspor, seyircisinin yoğun desteğiyle Akhisar kalesine yüklenmeye başladı.

Yeni transferi Alanzinho ile etkili olan Bal-Kes 36. dakikada skora dengeyi getirdi.

İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayınca iki takım da soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

İkinci 45 dakika kontrollü başlarken Akhisar Belediyespor, oyunun kontrolünü eline alarak yavaş yavaş Balıkesir kalesine galibiyet golü için yüklenmeye başladı.

Konuk ekipte bu kez sahneye çıkan isim Mehmet Akyüz oldu.

Balıkesirspor kalan dakikalarda beraberlik için çok çabalasada aradığı golü bir türlü bulamadı.

90 dakikanın sonunda gülen taraf 2-1'lik skorla Akhisar Belediyespor oldu.

 

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