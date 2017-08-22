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Spor

Akhisar Belediyespor 2 takviye daha alacak

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig'in ilk 2 haftasında 4 puan toplamayı başaran Akhisar Belediyespor, pazar günü evinde oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürürken transferde de harekete geçti

22 Ağustos 2017 15:49

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig\'in ilk 2 haftasında 4 puan toplamayı başaran Akhisar Belediyespor, pazar günü evinde oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürürken transferde de harekete geçti.
Teknik Direktör Okan Buruk, 2-2 sona eren Antalyaspor deplasmanında galibiyeti kaçıran tarafın kendileri olduğunu belirterek, \"Geçen sezonki başarı çıtasını sürdürüyoruz. Daha iyi bir seviyeye geleceğiz. Transferde de çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda stoper ve forvete takviye düşünüyoruz. 2 futbolcuyla görüşme halindeyiz. Hafta sonuna kadar transferlerimiz netleşir\" dedi. 

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