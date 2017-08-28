Akhisar Belediyespor - Kasımpaşa: 2-1

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, (DHA)
STAT: 19 Mayıs
HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xx), Mustafa Sönmez (xx), Murat Ergin Gözükot (xx)
AKHİSAR BELEDİYESPOR: Lukac (xx) - Lopes (xx), Mustafa (x), Caner (xx), Ömer (xxx), Sissoko (xx), Serginho (xx), Olcan (xxx) (Dk. 85 Eray xx), Soner (xx), Barbosa (xx) (Dk. 74 Larsson xx), Henrique (xx) (Dk. 63 Hora xx)
KASIMPAŞA: Ramazan (x) - Popov (x), Veysel (xx), Youssef (x), Veigneau (x), Pavelka (xx) (Dk. 80 Rangel x), Sadiku (x) , Trzeguet (x) (Dk. 64 Mensah x), Neumayr (x) (Dk. 63 Eduok x), Murillo (xx), Adem (x)
GOLLER: Dk. 79 Ömer, Dk. 88 Eray (Akhisar Belediyespor), Dk. 90 (Pen.) Rangel (Kasımpaşa)
SARI KARTLAR: Dk. 12 Mustafa, Dk. 90 Lukac (Akhisar Belediyespor), Dk. 14 Youssef, Dk. 47 Pavelka, Dk. 73 Eduok (Kasımpaşa)
KIRMIZI KART: Dk. 45 Mustafa (Akhisar Belediyespor)
SÜPER Lig’de Akhisar Belediyespor, Kasımpaşa’yı 10 kişiyle yendi ilk 3 hafta sonunda 7 puana ulaştı: 2-1. Mustafa Yumlu’nun 45. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle ikinci yarıyı eksik oynayan Akigo, 79. dakikada Ömer ve 88. dakikada Eray’ın golleriyle 3 puana ulaştı. Kasımpaşa’ya Rangel’in 90. dakikadaki penaltısı yetmedi.
8\'inci dakikada Akhisar’ın sol kanattan kazandığı serbest atışı Olcan kullandı, Mustafa’nın kafasından seken topu Neumayr uzaklaştırdı.
21\'inci dakikada soldan Olcan’ın kullandığı korner atışında Caner’in arka direkte kafası üstten az farkla auta gitti.
28\'inci dakikada gelişen Akhisar atağında Murille, ceza sahasının sol dışında Soner’i düşürdü. Olcan’ın kullandığı serbest atışta Herique’nin kafası üstten auta çıktı.
33\'üncü dakikada Olcan’ın pasında Henrique bir anda kalece Ramazan’la karşı karşıya kaldı. Ramazan yatarak topa sahip oldu.
45\'inci dakikada ev sahibi 10 kişi kaldı. Adem’e sert giren Mustafa, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. İlk yarı golsüz bitti.
79\'uncu dakikada Akhisar Belediyespor öne geçti. Ömer sağdan hareketlenip çok sert vurdu, yere çarpın top kaleci Ramazan’ın ellerinden sekip ağları buldu: 1-0.
88\'inci dakikada fark ikiye çıktı. Ksımpaşalı Veigneau, ceza sahasının hemen dışından kalecisi Ramazan’a geri pas vermeye çalışırken araya giren Eray, kalecinin yanından topa ağlara gönderdi: 2-0.
90\'ıncı dakikada maçınn skorunu belirleyen gol geldi. Sağdan gelişen Kasımpaşa atığında Serginho, Rangel’i düşürdü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Rangel penaltıyı gole çevirip skoru belirledi: 2-1.