Akhanlı’nın avukatından kırmızı bülten açıklaması

Alman vatandaşı yazar Doğan Akhanlı’nın avukatı Ilias Uyar, Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (Interpol) Akhanlı hakkındaki kırmızı bülteni kaldırmasının ardından müvekkillinin Almanya’ya geri dönebilmesi için İspanyol makamlarına başvurduklarını açıkladı.

İspanyol mahkemesine salı günü başvuruda bulunduklarını belirten Uyar, mahkemeden Akhanlı hakkında kararı çıkana kadar müvekkilinin tabi olması gereken kuralların gevşetilmesini talep ettiklerini söyledi.

Uyar, Akhanlı'nın Türkiye'ye iade edilme süreci İspanyol yargısında sonuçlanana kadar, müvekkilinin Almanya’da hayatını devam ettirmesine izin verilmesini istediklerini belirtti.

Uyar aynı zamanda Akhanlı’nın gözaltına alınmasına sebep olan kırmızı bülteninin Interpol tarafından 25 Ağustos tarihinde kaldırılmasının iade sürecini sona erdirmediğini belirtti.

Kitaplarında insan hakları konusuna ağırlık veren Uluslararası PEN Kulübü üyesi Akhanlı, 19 Ağustos tarihinde tatil için gittiği İspanya'nın Granada şehrinde hakkındaki kırmızı bülten nedeniyle İspanyol makamlarınca gözaltına alınmıştı. Bir gün sonra serbest bırakılan Akhanlı'nın İspanya'yı terk etmesi yasak.

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dpa/epd,DÇ/CÖ