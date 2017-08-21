Akhanlı'nın avukatı Türkiye'ye iade beklemiyor

İspanya'da Türkiye'nin talebi ile gözaltına alınan Alman vatandaşı Doğan Akhanlı'nın avukatı Ilias Uyar da Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine verdiği demeçte, müvekkilinin Türkiye'ye iade edileceğini düşünmediğini kaydetti.

Uyar, söz konusu olayın adli soruşturma amacı değil, Interpol üzerinden yürütülen bir av niteliği taşıdığını ifade etti. Uyar, Merkel'in gazeteci Deniz Yücel'in tutuklanması olayındakinin aksine açık bir şekilde tavur gösterdiği için de memnuniyet duyduğunu belirtti.

Adli kontrol şartıyla serbest

İspanya'da gözaltına alınan Alman vatandaşı yazar Doğan Akhanlı ise Alman televizyonu ARD'ye verdiği demeçte "Avukat değilim, ama bir yazar olarak bir kişinin hala olağanüstü hal uygulanan ve hukuk devletinin ayaklar altına alındığı bir ülkeye iade edilmesinin mümkün olacağını düşünmüyorum. Zira böyle bir ülkede adil bir yargılanma yaşanması beklenemez" şeklide konuştu.

Madrid'de dün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Akhanlı, bugün ilk kez adli kontrol için iade işlemleri ve terörden sorumlu özel mahkemeye gidip bildirimde bulunacak.

Merkel'den ağır eleştiri

Almanya Başbakanı Angela Merkel, pazar günü RTL televizyonunda Akhanlı'nın gözaltına alınması nedeniyle yaptığı açıklamada, Türkiye'yi uluslararası polis teşkilatı Interpol'ü kötüye kullanmakla suçlamıştı. Merkel, Interpol'ün "bu tür şeyler için" kullanılamayacağını söylemişti.

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dpa/BW/HS