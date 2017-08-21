T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Akhanlı'nın avukatı Türkiye'ye iade beklemiyor

Türkiye'nin talebi ile gözaltına alınan Alman vatandaşı Doğan Akhanlı'nın avukatı, İspanya'nın Akhanlı'yı iade edeceğini düşünmediğini söyledi.

21 Ağustos 2017 15:40

İspanya'da Türkiye'nin talebi ile gözaltına alınan Alman vatandaşı Doğan Akhanlı'nın avukatı Ilias Uyar da Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine verdiği demeçte, müvekkilinin Türkiye'ye iade edileceğini düşünmediğini kaydetti.

Uyar, söz konusu olayın adli soruşturma amacı değil, Interpol üzerinden yürütülen bir av niteliği taşıdığını ifade etti. Uyar, Merkel'in gazeteci Deniz Yücel'in tutuklanması olayındakinin aksine açık bir şekilde tavur gösterdiği için de memnuniyet duyduğunu belirtti.

Adli kontrol şartıyla serbest

İspanya'da gözaltına alınan Alman vatandaşı yazar Doğan Akhanlı ise Alman televizyonu ARD'ye verdiği demeçte "Avukat değilim, ama bir yazar olarak bir kişinin hala olağanüstü hal uygulanan ve hukuk devletinin ayaklar altına alındığı bir ülkeye iade edilmesinin mümkün olacağını düşünmüyorum. Zira böyle bir ülkede adil bir yargılanma yaşanması beklenemez" şeklide konuştu.

Madrid'de dün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Akhanlı, bugün ilk kez adli kontrol için iade işlemleri ve terörden sorumlu özel mahkemeye gidip bildirimde bulunacak.

Merkel'den ağır eleştiri

Almanya Başbakanı Angela Merkel, pazar günü RTL televizyonunda Akhanlı'nın gözaltına alınması nedeniyle yaptığı açıklamada, Türkiye'yi uluslararası polis teşkilatı Interpol'ü kötüye kullanmakla suçlamıştı. Merkel, Interpol'ün "bu tür şeyler için" kullanılamayacağını söylemişti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/BW/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

TürkiyeAlmanDoğan AkhanlıAkhanlıIlias UyarFrankfurter Allgemeine ZeitungInterpolMerkelDeniz YücelARDBaşbakanı Angela MerkelRTLDeutsche Welle Türkçe dpa/BW/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24