Akgül: Teröristleri vururum, ne var bunda?

AKP Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, "Ben vurmaktan hoşlanan bir adam değilim, ama devletim ve milletime karşı gelenleri elbette vurmaktan hoşlanacağım" şeklinde, dünkü sözlerine açıklık getirdi.Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akgül, konuşmasının, güncel konularla bağdaştırıldığında yanlış tarafa gidebildiğini söyledi. Bunu 5 yıl önce de söylediğini, 5 yıl sonra yine söyleyeceğini belirten Akgül, sözlerinin, bütçe görüşmelerinde, bir milletvekilinin konuşmasına tepki ve teröristlere yönelik olduğunu ifade etti.AKP’li Akgül, şunları söyledi: "Bombayı her yanına sarıp, masum vatandaşlarımızı öldürenler, şüphelenildiğinde polis tarafından vurulmayacak, dağdakiler askerlerimizi şehit edecek, ocağımızı batıracak ama biz onlara çiçek vereceğiz. Böyle bir şeyi hiçbir zaman düşünmüyorum.Devletin karşısında olanlar kim; teröristler, vururum. Ne var bunda? Vururum derken, bu devletin polisi, askeri yok mu? Vururum diye bir açıklama olur mu? Öldürmekten hiçbir şekilde hoşlanmam, sadist, cani değilim ama ülkeme, bütünlüğüme karşı gelen bir şey varsa da savaşmasını bilirim elbette."Akgül, sözlerinin, DTP’li milletvekillerine değil, konuşmalarına yönelik olduğunu söyledi.Bir soru üzerine Akgül, silahının olmadığını ifade etti. "Peki nasıl vuracaksınız?" diye soran gazeteciye Akgül, "Ben vurmayacağım ki... Dağda dur ihtarına uymayan teröristlerle girilen çatışmada, şu kadar kişi öldü deniliyor. Kastımız bu; güvenlik güçleri. Hukuk devletinde başka türlü bir şey olur mu?" diye karşılık verdi.