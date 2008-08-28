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Politika

Akfırat Belediyesi'nde iade-i vurgun

Eski Akfırat Belediye Başkanı Hilmi Yıldız, görevdeyken, TOKİ'ye ait olan ve metrekaresi 300 dolardan satılan arazileri önce imar değişikliğine uğrattı, sonra 20'şer YTL

28 Ağustos 2008 03:00

Eski Akfırat Belediye Başkanı Hilmi Yıldız, görevdeyken, TOKİ'ye ait olan ve metrekaresi 300 dolardan satılan arazileri önce imar değişikliğine uğrattı, sonra 20'şer YTL'den oğluna 'sattı'. Ancak görevden alınacağını anlayınca arazileri tekrar kamulaştırdı.

Tuzla Akfırat'ta sular durulmuyor. İstanbul'un en değerli arazilerine sahip olan Akfırat Belediye Başkanı Hilmi Yıldız, Takvim tarafından ortaya çıkartılan yolsuzluk haberlerinden sonra görevinden alınmıştı. Yıldız koltuğundan oldu ama skandalları bitmedi. Yıldız'ın, oğlu Enes ve "sahte şeyh" olarak tanınan Yaşar Yılmaz'a metrekaresi 20 YTL'den "sattığı" 29 dönümlük TOKİ arazisini, görevden alınmadan önce encümen kararıyla tekrar TOKİ'ye iade ettiği belirlendi.

Encümeni topladı
Müfettişlerin imar düzenlemelerini teftiş etmesiyle zor duruma düşen Yıldız, 26 Haziran 2008'de belediye encümenini topladı ve bu skandal karara imza attı. Encümen, adı geçen parsellerin "Kamu yararı bulunduğu görüldüğünden kamulaştırılmasına" karar verdi. Yıldız böylece oğlu Enes ve Yılmaz'a satılan arazilerin "kamu yararına aykırı" olduğunu da kendi "imzasıyla" tescil etti.

Sahte imzalar...
TOKİ, Akfırat'ta bulunan ve sahte imzalardan oluştuğu iddia edilen muvaffakatnamelerle Valiliğin Mera Komisyonu tarafından "mera vasfından" çıkarttığı 166 dönümlük araziyi toplu konut alanı ilan etmişti. Bunu fırsat bilen Yıldız, bölgede yaptığı imar uygulamasıyla araziyi oğlu Enes ve "sahte şeyh" Yılmaz üzerine geçirmişti. Üstelik metrekaresi 300 dolar olan araziler 20'şer YTL'den "borçlandırılarak satılmıştı." Ancak Takvim'de çıkan haberler nedeniyle Yıldız müfettiş incelemesine maruz kalınca arazileri tekrar "kamulaştırma" kararı almak zorunda kaldı.

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