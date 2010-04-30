Akfen Holding Yuvarlakçay'a HES yapmaktan vazgeçti

T24-

Radikal’in haberine göre Amsterdam’da telefonla ulaşılan Akın, çevre halkının projeye tepkisi ortadayken Yuvarlakçay’da HES yapmalarının imkânsız olduğunu, bu konuda Enerji Piyasası Denetleme Kurulu’ndan (EPDK) anlayış beklediklerini açıkladı:“EPDK’ya (Yuvarlakçay’da) HES yapmamak için başvuracağız. EPDK, HES yapımı için alınan lisansları takip ediyor. Lisans alıp da santral yapılmazsa ceza uyguluyor. EPDK’ya soracağız, onlar da herhalde anlayış gösterecektir. HES’ten vazgeçme sebebimiz çevrecilerin tepkisidir. Bu kadar karşı olunan bir şeyi bizim yapmamıza imkân yok. Ben görmedim ama arkadaşlarım gitti, oradaki tepkileri gördü. Basına da tepkiler yansıdı. Bizim de vazgeçmemiz gibi bir durum ortaya çıktı.”“Biz de en az onlar kadar çevreciyiz” diyen Akın, şöyle devam etti: “Ailemiz, şirketimiz de bu konuda çalışıyor. Hepimiz bu konuda hassas, çevreye katkı veren insanlarız. Eğer hakikaten mahsur varsa tabii ki yapmayacağız. 20 tane HES projemiz vardı, şimdi 19 oldu. Yuvarlakçay’da gece-gündüz çevre için nöbet tutan herkese de selam gönderiyorum.”Enerjide büyük oranda dışarıya bağımlı olan ve akan sularının tamamından elektrik enerjisi elde etmek için atağa kalkan Türkiye’de bu amaçla 1600’ü aşkın HES için lisans verildi. Ama hava bazında planlama yapılmadan verilen lisansların dereleri kurutacağı, doğayı bozacağı, tarım ve turizm gelirlerini baltalayacağı gerekçesiyle itirazlar yükseldi.



Yuvarlakçay sizin için nedir?



İçme suyu kalitesinde bir suya sahip olan Yuvarlakçay da Köyceğiz ilçesi Topgözü mevkiinde bulunuyor. Köyceğiz Gölü’nü besliyor. Aynı zamanda çevresindeki beş köye hayat veriyor. Bölgedeki insanlar, Yuvarlakçay’ın etrafında piknik yapıyor, suyunu tarımda kullanıyor. Yuvarlakçay’ın narenciye üretimiyle ülke ekonomisine katkısı yılda 100 milyon lira civarında. Çayın üzerine kurulan çardaklar da bölgenin turistik çekim merkezlerinden. Restoran sahipleri Yuvarlakçay’ın coşkun sularıyla serinleyen çardaklarda yılda 200 bin turisti ağırladıklarını söylüyor.



Ağaçlar bir gecede kesildi



Yuvarlakçay’da HES gerginliği 3 Aralık 2009’de başlamıştı. Santral için Topgözü mevkiinde ağaçlar kesilmeye başladı.





Bir gece içinde devrilen ağaçların arasında anıt ağaçların da olduğu öne sürüldü. Santral yapımına karşı hukuki yollara başvuran Beyobası ve Pınarköy halkı, ‘suç delili’ olarak belirledikleri kütüklerin çevresinde çoluk çocuk nöbet tutmaya başladı. Yuvarlakçay’ı Koruma Platformu kuruldu.





Bekleyiş sırasında seçilen bir dilek ağacına ‘dilekler’ asıldı, çadırların arasına kurulan sembolik mezarda ‘beddualar’ okundu. Yuvarlakçay’ın siyasetçisinden, sanatçısına ziyaretçileri hiç eksilmedi. Ayrıca Bölge Orman İşletmesi’ne, Özel Çevre Kurumu’na ve HES konusunda izin veren tüm kurumlara 11 idari dava açıldı. Yuvarlakçay’da mücadeleye başlayan insanların en büyük iddiası da projede yer alan ‘doğal yaşamın devamı dereye ve tarımsal sulama için kanala bırakılacak suyun yeterli olmaması’ idi. HES, bölge halkı için turizmin de sonu anlamına geliyordu.





Açılan davalara sonuç gelmeye başladı. İki dava da yürütmenin durdurulmasınan karar verildi. Akfen Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Radikal’in 8 Mart tarihinde yaptığı haber için açıklamasında ‘İstemiyorlarsa proje yapılmaz’ demişti. Akın şimdi de projeden vazgeçtiklerini resmen açıkladı.