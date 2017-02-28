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Ekonomi

Akfen Holding varlık satışı için düğmeye bastı

Holding satış için; Morgan Stanley, Goldman Sachs gibi yatırım bankalarıyla görüşmeye başladı

Akfen Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın

28 Şubat 2017 19:12

Akfen Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Akfen Holding'in yeniden yapılandırdığı varlıkların satışı için yabancı bankalarla görüşmeye başladıklarını söyledi.

Bloomberg’e konuşan Akın, aralarında Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse Group ve Deutsche Bank’ın bulunduğu uluslararası yatırım bankaları ile danışmanlık almak üzere görüşmelerde bulunduklarını belirtti.

"Mersin Uluslararası Limanı, Akfen Yenilenebilir Enerji veya Akfen Holding’te hisse satışı olabilir" diyen Akın, "Azınlık da olabilir, çoğunluk da. Kısıtlamamız yok, her opsiyonu değerlendiririz. Adil ve makul fiyatı veren olursa herhangi bir varlığımızın tamamını da satabiliriz" diye konuştu.

2016’da borsa kotundan çıkan Akfen Holding, şubat ayı içinde tamamladığı yeniden yapılanma sonucunda varlıklarını Akfen Mühendislik ve Akfen Altyapı olmak üzere üç gruba ayırmıştı.

Akfen Holding bünyesinde Mersin Uluslararası Havalimanı, TAV Havalimanları ve Akfen Yenilenebilir Enerji; Akfen Mühendislik bünyesinde TAV İnşaat, İDO, Akfen GYO; Akfen Altyapı Danışmanlık bünyesinde de kamu-özel işbirliği kapsamındaki hastane projeleri ve Akfen İnşaat bulunuyor.

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