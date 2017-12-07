Akfen Holding, 41'nci kuruluş yıldönümünü dev konserle kutladı

İSTANBUL, (DHA) - AKFEN Holding, 41\'nci kuruluş yıldönümünü İstanbul\'daki Zorlu Performans Sanatları Merkezi\'nde (PSM) gerçekleştirdiği ve \'Akfenli Yıllar\' adını verdiği konseriyle kutladı. Fahir Atakoğlu\'nun orkestra şefliğini yaptığı konserde ünlü sanatçılar Sertab Erener, Levent Yüksel ve Aşkın Nur Yengi aynı sahneyi paylaştı. Birbirlerinin şarkılarına vokallik yapan sanatçılar, konsere katılan binlerce davetliye keyifli anlar yaşattı. Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, 41\'nci yıl mesajında, \"Türkiye, milletinin değerlerine bağlılığı ve genç nüfusunun çalışma azmi dikkate alındığında taşıdığı potansiyelle büyümesini sürdürüyor. Biz de gelecek dönemde projelerimizle büyüyen Türkiye\'ye değer yaratmaya devam edeceğiz\" dedi.

Akfen Holding, 41\'nci kuruluş yıldönümünde önemli bir etkinliğe imza attı. 1976 yılında kurulan Akfen, yeni yaşını İstanbul\'daki Zorlu Performans Sanatları Merkezi\'nde (PSM) gerçekleştirdiği ve \'Akfenli Yıllar\' adını verdiği konseriyle kutladı. Fahir Atakoğlu\'nun orkestra şefliğini üstlendiği \'Akfenli Yıllar\' konserinde ünlü sanatçılar Sertab Erener, Levent Yüksel ve Aşkın Nur Yengi aynı sahneyi paylaştı. Birbirlerinin şarkılarına vokallik yapan sanatçılar, konsere katılan binlerce davetliye keyifli anlar yaşattı.

AKFENLİ YILLARI SİMGELEYEN TARİH ODALARI İLGİ ÇEKTİ

Konser alanı girişi önüne kurulan ve Akfen Holding\'in 41 yılını temsil eden \'Akfenli Yıllar Odaları\', davetlilerin yoğun ilgisini çekti. 4 farklı ofis alanı olarak tasarlanan odaların her birinin Akfen Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın\'ın bire bir çalışma ofislerini yansıtmasına özen gösterildi. 1976 - 86, 1986 - 96, 1996 - 06 ve 2006 - 17 yıllarından oluşan odalarda her dönemin ofis araçları, mobilyalar, gazeteler ve tablolar yer aldı.

Dönemlerin televizyonlarında ise o yıllarda Akfen\'in hayata geçirdiği projelerin görüntüleri film şeridi olarak yayınlandı. Odaların içlerinde yer alan 4 profesyonel tiyatrocu ise tarih odalarında o dönemin kıyafetleri, hareketleri ve tarzlarıyla 4 farklı Hamdi Akın olarak davetlilerin karşısına çıktı. Konuklara bulundukları dönemlerdeki Akfen ve Türkiye hakkında bilgiler veren tiyatrocu Akın\'lar, davetlilerle kart alışverişi de yaptı.

HAMDİ AKIN : PROJELERMİZLE BÜYÜYEN TÜRKİYE\'YE DEĞER YARATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, 41\'nci yıl mesajında, \"Türkiye, milletinin değerlerine bağlılığı ve genç nüfusunun çalışma azmi dikkate alındığında taşıdığı potansiyelle büyümesini sürdürüyor. Biz de gelecek dönemde projelerimizle büyüyen Türkiye\'ye değer yaratmaya devam edeceğiz\" dedi. Hamdi Akın, Akfen Holding\'in kurulduğu günden bu yana hayata geçirdiği faaliyetlerle Türkiye ekonomisine değer yaratırken, Türk milletinin refahına katkıda bulunmayı hedeflediğini belirtti. Akın, gelecekte de bugünkü heyecanla yola devam edeceklerini söyledi.

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